Lefkoşa’da yaşanan acı olayda 66 yaşındaki Nursen Yenen, düğün salonunda dans ettiği sırada aniden fenalaşarak yere yığıldı. Ambulansla Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Yenen, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Eski Ticaret Dairesi Müdürü Ali Yenen’in eşi olan Nursen Yenen’in ölümü, ailesi ve düğüne katılan yakınlarını yasa boğdu.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre olay, 26 Eylül 2026 tarihinde saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Nursen Yenen, oğlunun düğünü için Lefkoşa’daki bir otele ait düğün salonunda dans ettiği sırada aniden rahatsızlanarak yere yığıldı. Ambulansla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Yenen, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yenen’in düğün öncesinde herhangi bir rahatsızlık belirtisi göstermediği öğrenildi. Nursen Yenen’in kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belirlenecek. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.