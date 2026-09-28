Polis göz açtırmadı

Özel Harekat ekiplerinin de katılımıyla eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi.

Trafik denetimlerinde 6 bin 306 sürücü kontrol edilirken, bin 362 sürücü rapor edildi, 62 araç trafikten men edildi ve bir sürücü tutuklandı.

Denetimlerde ayrıca ülkede yasal statüsü bulunmayan 14 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı. Denetimler 26-27 Eylül 2026 tarihlerinde, 20.00-02.00 saatleri arasında Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele’de gerçekleştirildi.

Rapor edilen suçlar

Süratli ve tehlikeli araç kullanma: 491

Alkollü araç kullanma: 24

Sigortasız araç kullanma: 51

Ehliyetsiz araç kullanma: 5

Ehliyetsiz ve sigortasız araç kullanma: 2

Emniyet kemeri takmama: 46

Seyrüsefer ruhsatı bulunmayan araç kullanma: 68

Araç ruhsatı olmadan araç kullanma: 102

Araç ışık kurallarına uymama: 17

İşletme izni bulunmayan araç kullanma: 7

Diğer trafik suçları: 557

