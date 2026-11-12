100 Euro’ya taşıyoruz

Lefkoşa’da bulunan Metehan Kara Giriş Kapısı’nda düzenlenen narkotik operasyonunda, yaklaşık 600 gram sentetik cannabinoid (bonzai) türü uyuşturucuyla yakalanan Güney Kıbrıs vatandaşı A.M.(E-44) ile Rusya vatandaşı A.U.(K-43) yeniden Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı. Zanlıların uyuşturucu maddeyi Güney Kıbrıs’ta bir şahsın yönlendirmesiyle aldıkları ve kişi başı 100 Euro karşılığında Kuzey Kıbrıs’ta belirlenen bir konuma bırakmak amacıyla ülkeye ithal ettikleri açıklandı.

Mahkemede olguları aktaran polis, 7 Kasım 2026 tarihinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından Metehan Kara Giriş Kapısı’nda operasyon gerçekleştirildiğini anlattı.

Polis memuru; KQW 149 plakalı araçla KKTC’ye giriş yapan A.M. ve A.U.’nun üzerlerinde ve kullanımlarındaki araçta arama yapıldığını belirtti.

Yapılan aramada, zanlıların tasarrufunda yaklaşık 600 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, metal öğütücü ve küçük cam kavanozun ele geçirildiğini kaydeden polis, araçta ayrıca tütünle karışık uyuşturucu madde içerdiğine inanılan bir adet sarma sigaranın da bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Polis, zanlıların ifadelerinde uyuşturucu maddeyi Güney Kıbrıs’ta bir şahsın yönlendirmesiyle aldıklarını ve kişi başı 100 Euro karşılığında Kuzey Kıbrıs’ta belirlenen bir konuma bırakmak amacıyla ülkeye ithal ettiklerini itiraf ettiklerini açıkladı.

Zanlıların daha önce de aynı yöntemle 4 kez ülkeye uyuşturucu ithal ettiklerini söylediklerini aktaran polis, ele geçirilen emarelerin analize gönderildiğini, zanlıların cep telefonlarına ise inceleme yapılmak üzere el konulduğunu kaydetti.

Zanlıların daha önce mahkemeye çıkarılarak 3 gün ek tutukluluk süresi aldıklarını belirten polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini ifade ederek 8 gün ek tutukluluk talep etti.

Mahkeme; A.M. ve A.U.’nun soruşturma kapsamında 8 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

