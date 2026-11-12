Tadına doyum olmaz

Ömer KADİROĞLU
Girne Çarşamba Pazarı’nda satışa sunulan yerli ve ithal ürünler farklı fiyatlardan alıcı beklerken, Kıbrıs’ın sevilen Verigo üzümü lezzetiyle vatandaşların en çok tercih ettiği ürünler arasında yer aldı. Kilosu 150 TL’den satışa sunulan Verigo üzüm ilgi görürken, yüksek fiyatlardan şikâyet eden vatandaşlar alışveriş yapmakta zorlandıklarını ve temel ihtiyaçlarını bile sınırlı miktarda alabildiklerini söyledi.
Ne dediler…?
İbrahim Kutlubağ
“Pazar yerinde geçen haftaya göre fiyatlar biraz yüksek. Fiyatı yüksek olan ürünleri az da olsa alıyoruz.”
Serdar Demiryürek
“Evimizin ihtiyaçlarını almaya geldik ancak fiyatlar ateş pahası. Domatesin kilosu 150-170 lira arasında. Fiyatı yüksek diye alamadığımız ürünler yok ancak oraya doğru gidiyoruz.”
Tünay Çınar
“Pazarda fiyatı yüksek diye alamadığımız ürünler oluyor. Zorlanıyoruz ancak başka ihtiyaçlarımızdan kısar yiyeceğimizi alıyoruz.”
Davut Cihan
“Alanya’dan geliyorum fiyatlar orayla hemen hemen aynıdır. Burada bir tek zeytin bana çok pahalı geldi. Alanya’da 70 lira olan zeytinin kilosu burada 200 lira.”
Fatma Yılmaz
“Fiyatlar çok pahalı, bu nedenle her hafta gelemiyorum ayda bir kez gelmeye çalışıyorum. Fiyatı yüksek olan ürünleri alamıyoruz, 4 patates 4 soğan alıp gidiyoruz ve her yemeğe soğan koymaktan vazgeçiyoruz.”
Yakup Romi
“Pazardan hiçbir şey alamadım. Fiyatlar çok pahalı ve marketlerden bir farkı kalmadı. Türkiye’ye gittiğimizde görüyoruz ki bir ürünün buradaki fiyatı 3-4 kat fazladır.”
Paşa Kefeli
“Pazarda bu hafta fiyatı en yüksek ürün patatestir. Fiyatı yüksek olan ürünleri az da olsa almaya çalışıyoruz ancak beklentimiz fiyatların düşmesi için üretimi arttıracak çalımalar yapılması ve bu yönde kararlar üretilmesidir.”
Pazarda dün fiyatlar şöyleydi:
Mango: 500 TL (KG)
Kestane: 500 TL
Guafa: 350 TL
Kivi: 250 TL (KG)
Bamya: 200 TL
Kapya Biber: 200 TL
Çeri domates: 200 TL
Acı Biber: 200 TL
İncir: 200 TL
Armut: 180 TL
Sarı fasulye: 150 TL
Verigo: 150 TL
Üzüm: 150 TL
Erik: 150 TL
Domates: 150 TL
Nektarin: 150 TL
Taze Fasulye: 150 TL
Kabak: 130 TL
Elma: 130 TL
Börülce: 130 TL
Salatalık: 120 TL
Nar: 120 TL
Dolmalık biber: 100 TL
Portakal: 100 TL
Mandalina: 100 TL
Muz: 90 TL
Limon: 80 TL
Patates: 75 TL
Soğan: 60 TL