Tadına doyum olmaz

Ömer KADİROĞLU

Girne Çarşamba Pazarı’nda satışa sunulan yerli ve ithal ürünler farklı fiyatlardan alıcı beklerken, Kıbrıs’ın sevilen Verigo üzümü lezzetiyle vatandaşların en çok tercih ettiği ürünler arasında yer aldı. Kilosu 150 TL’den satışa sunulan Verigo üzüm ilgi görürken, yüksek fiyatlardan şikâyet eden vatandaşlar alışveriş yapmakta zorlandıklarını ve temel ihtiyaçlarını bile sınırlı miktarda alabildiklerini söyledi.

Ne dediler…?

İbrahim Kutlubağ

“Pazar yerinde geçen haftaya göre fiyatlar biraz yüksek. Fiyatı yüksek olan ürünleri az da olsa alıyoruz.”

Serdar Demiryürek

“Evimizin ihtiyaçlarını almaya geldik ancak fiyatlar ateş pahası. Domatesin kilosu 150-170 lira arasında. Fiyatı yüksek diye alamadığımız ürünler yok ancak oraya doğru gidiyoruz.”

Tünay Çınar

“Pazarda fiyatı yüksek diye alamadığımız ürünler oluyor. Zorlanıyoruz ancak başka ihtiyaçlarımızdan kısar yiyeceğimizi alıyoruz.”

Davut Cihan

“Alanya’dan geliyorum fiyatlar orayla hemen hemen aynıdır. Burada bir tek zeytin bana çok pahalı geldi. Alanya’da 70 lira olan zeytinin kilosu burada 200 lira.”

Fatma Yılmaz

“Fiyatlar çok pahalı, bu nedenle her hafta gelemiyorum ayda bir kez gelmeye çalışıyorum. Fiyatı yüksek olan ürünleri alamıyoruz, 4 patates 4 soğan alıp gidiyoruz ve her yemeğe soğan koymaktan vazgeçiyoruz.”

Yakup Romi

“Pazardan hiçbir şey alamadım. Fiyatlar çok pahalı ve marketlerden bir farkı kalmadı. Türkiye’ye gittiğimizde görüyoruz ki bir ürünün buradaki fiyatı 3-4 kat fazladır.”

Paşa Kefeli

“Pazarda bu hafta fiyatı en yüksek ürün patatestir. Fiyatı yüksek olan ürünleri az da olsa almaya çalışıyoruz ancak beklentimiz fiyatların düşmesi için üretimi arttıracak çalımalar yapılması ve bu yönde kararlar üretilmesidir.”

Pazarda dün fiyatlar şöyleydi:

Mango: 500 TL (KG)

Kestane: 500 TL

Guafa: 350 TL

Kivi: 250 TL (KG)

Bamya: 200 TL

Kapya Biber: 200 TL

Çeri domates: 200 TL

Acı Biber: 200 TL

İncir: 200 TL

Armut: 180 TL

Sarı fasulye: 150 TL

Verigo: 150 TL

Üzüm: 150 TL

Erik: 150 TL

Domates: 150 TL

Nektarin: 150 TL

Taze Fasulye: 150 TL

Kabak: 130 TL

Elma: 130 TL

Börülce: 130 TL

Salatalık: 120 TL

Nar: 120 TL

Dolmalık biber: 100 TL

Portakal: 100 TL

Mandalina: 100 TL

Muz: 90 TL

Limon: 80 TL

Patates: 75 TL

Soğan: 60 TL