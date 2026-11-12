Aile Yasası’nı çiğnemiş

Lefkoşa’da boşanma sonrası devam eden mal paylaşımı davasına evlilik birliği içerisinde alınmış olan aracı devreden C.A.K., Aile Yasası’na aykırı hareket ettiği gerekçesiyle tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldı.

Zanlı, mahkeme tarafından teminata bağlanarak serbest bırakıldı. Zanlı hakkında yurt dışına çıkış yasağı da getirildi.

Mahkemede olguları aktaran polis, 22 Ekim 2026 tarihinde Lefkoşa Adli Şube’ye başvuran A.K.’nin, zanlıdan boşandığını ancak taraflar arasındaki mal paylaşımı davası devam ederken taşınmaz mal listesinde yer alan aracın satıldığını belirterek şikâyetçi olduğunu söyledi.

Şikâyet üzerine başlatılan soruşturmada, söz konusu aracın devam eden mal paylaşımı davasına konu taşınmaz mallar listesinde bulunduğunun tespit edildiğini kaydeden polis, zanlının aracı 14 Ağustos 2026 tarihinde devrederek Aile Yasası’na aykırı hareket ettiğinin belirlendiğini aktardı.

Soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının aleyhine getirilen davaları kabul ettiğini belirten polis, mahkemeden uygun teminat talep etti.

Mahkeme; zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 50 bin TL nakit teminat yatırmasına ve bir kefilin 750 bin TL tutarında kefalet senedi imzalamasına emir verdi.