Polise isim verildi

Suna ERDEN

Lefkoşa’da 82 yaşındaki şahsın bakıcısına çalışma izni çıkarmak için verdiği yetkiyi kötüye kullanan O.K.(E-32) ve Ü.A.(E-39) yeniden mahkemeye çıkarıldı. Zanlıların Çalışma Dairesi’nde yaptıkları işlemler için kendilerine yardım eden memurlar olduğunu itiraf ettikleri açıklandı. Zanlıların memurların ismini de polise verdikleri belirtildi. Zanlılar hakkında 2 gün ek süre alınırken, duruşmada detaylar aktarıldı.

Soruşturmayı yürüten polis, 2026 yılı Haziran ayı içerisinde Lefkoşa’da meydana gelen olayın detaylarını aktardı.

Polis, Lefkoşa’da sakin O.K. ve Ü.A.’nın, 82 yaşındaki S.Z.’nin kendisine bakması için bulduğu bakıcıya çalışma izni çıkarılması amacıyla O.K.’ye yalnızca bir kişi için yetki verdiğini söyledi.

Ancak zanlıların, Lefkoşa Çalışma Dairesi’ni dolandırmak kastıyla hareket ederek S.B. adına çalışma izni çıkarılacakmış gibi toplam 134 yabancı uyruklu kişinin ismini Çalışma Dairesi’nin ön izin giriş portalına kaydettiklerini belirten polis, sistemde oluşturulan kayıtları onaylayıp Çalışma Dairesi’nin bilgi işlem sistemine düşmesini sağlayarak resmi evrakı sahteleyip tedavüle sürdüklerini kaydetti.

Polis, S.B.’nin torunundan ifade alındığını ve yalnızca bir kişi için yetki verildiğinin kendisi tarafından doğrulandığını açıkladı.

Zanlıların daha önce iki kez mahkemeye çıkarılarak toplam 7 gün ek tutukluluk süresi aldıklarını kaydeden polis, O.K.’nin ifadesinde çalışma izni işlemleri için oluşturduğu portalı para karşılığında Ü.A.’ya vermek üzere anlaştığını söylediğini belirtti.

Soruşturma kapsamında M.B. isimli bir tanıktan da ifade alındığını açıklayan polis, söz konusu kişinin Ü.A.’nın Şubat 2026 içerisinde kendisinden 35 işçi istediğini, bunun üzerine Pakistan’daki yakınlarına haber vererek pasaport bilgilerini WhatsApp üzerinden zanlıya gönderdiğini söylediğini aktardı.

Polis, tanığın çalışma izinlerinin durumunu sorması üzerine Ü.A.’nın kişi başı bin 500 dolar, toplamda 52 bin dolar talep ettiğini, yakınlarının parayı hesabına gönderdiğini ve kendisinin de 52 bin doları Lefkoşa’da bir döviz bürosunda zanlıya teslim ettiğini anlattığını belirtti. Polis, tanığın, aradan zaman geçmesine rağmen çalışma izinlerinin çıkarılmadığını söylediğini ifade etti.

Zanlı sayısı artabilir

Polis, zanlıların ifadelerinde işlemleri sırasında Çalışma Dairesi içerisinde kendilerine yardımcı olan kişiler bulunduğunu söylediklerini ve bu kişilerin isimlerini verdiklerini açıkladı. Soruşturmanın genişletildiğini belirten polis, başka suç ortaklarının da ortaya çıkabileceğini ve Çalışma Dairesi’nde de konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Şu ana kadar 12 kişiden ifade alındığını belirten polis, zanlılardan emare olarak alınan cep telefonları ve bilgisayarlarla ilgili incelemelerin sürdüğünü söyledi. Polis, Ü.A.’nın telefonunda sahte portallarla ilgili bir şahısla yapılan konuşmaya ilişkin ses kaydı tespit edildiğini, söz konusu kişinin arandığını da mahkemeye aktardı.

Polis, soruşturma kapsamında 2 gün ek tutukluluk süresi talep etti.

Mahkeme; zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.