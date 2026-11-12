Suçuna suç eklendi

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da trafikte tehlikeli sürüş yaptığı gerekçesiyle polis tarafından durdurulan B.A.’nın aracında uyuşturucu madde kalıntısı içeren kağıt ve 4 sigara izmariti bulundu. Tutuklanan zanlı dün mahkemeye çıkarılarak, hakkında 5 gün ek süre alındı.

Mahkemede meselenin olgularını aktaran polis memuru Laçin Çelikesmer, 7 Kasım 2026 tarihinde saat 16.15 sıralarında zanlının kullanımındaki araçla tehlikeli sürüş yapması üzerine trafik ekipleri tarafından durdurulduğunu söyledi.

Polis, zanlının şüpheli hareketler sergilemesi üzerine Adli Şube’ye haber verildiğini ve bölgeye gelen ekiplerin araçta arama yaptığını belirtti.

Gerçekleştirilen aramada bir adet uyuşturucu madde bulaşığı olduğuna inanılan kağıt ile uyuşturucu madde kalıntısı içerdiğine inanılan 4 adet sigara izmaritinin bulunarak emare olarak alındığını kaydeden polis, zanlının tutuklandığını aktardı.

Soruşturmanın devam ettiğini belirten polis, mahkemeden ek tutukluluk süresi talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren mahkeme; zanlının soruşturma kapsamında 5 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.