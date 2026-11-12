‘Satmıyorum’

Lefkoşa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, satışa hazır şekilde paketlenmiş hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirildi. Operasyonda Nijeryalı 43 yaşındaki E.U. yeniden Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı. Zanlı hakkında 8 gün tutukluluk kararı verildi. Zanlı geçen 7 Kasım’ın doğum günü olduğunu belirterek, “Doğum günüm olduğu için madde aldım, amacım satmak değildi” dedi.

Soruşturmayı yapan polis, 7 Kasım 2026 tarihinde Lefkoşa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’ne bağlı bir polis ekibi tarafından operasyon gerçekleştirildiğini söyledi. Polis memuru; operasyon kapsamında zanlı E.U.’nun tasarrufunda arama yapıldığını ve yapılan aramada satışa hazır şekilde 38 paket halinde yaklaşık 25 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin ele geçirildiğini belirtti. Polis, söz konusu maddenin emare olarak alındığını ve zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını mahkemeye aktardı.

Polis, zanlının ifadesinde uyuşturucu maddeyi Nijerya’daki bir arkadaşının yönlendirmesiyle 2 Kasım 2026 tarihinde Hamitköy’de bir şahıstan 40 paket halinde 500 bin Nijerya Nairası karşılığında aldığını söylediğini aktardı. Polis, zanlının, aldığı maddeden 2 paketini içtiğini ifade etti.

Soruşturmanın devam ettiğini belirten polis, analize gönderilen emarelerle ilgili sonucun beklendiğini ve zanlıya uyuşturucu maddeyi temin eden şahsın arandığını kaydederek 8 gün ek tutukluluk süresi talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı ise 7 Kasım’ın doğum günü olduğunu belirterek, “Doğum günüm olduğu için madde aldım, amacım satmak değildi” dedi.

Mahkeme; zanlının soruşturma kapsamında 8 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.