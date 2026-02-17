13 sabıkası var

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, 26 Ocak’ta Mercedes marka aracın kundaklanması olayı ile ilgili aranmakta olan M.M., önceki gün tespit edildi. Mahkemeye çıkarılan zanlı, hükümsüz tutuklu olarak Merkezi Cezaevi’ne gönderildi. Duruşmada zanlının 13 sabıkası olduğu açıklandı.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru Şükrü Hafız; 26 Ocak 2026 tarihinde zanlı M.M.’nin, A.T. ile birlikte Gazimağusa’da H.T.’ye ait Mercedes marka aracı kasten ateşe vermek suretiyle kundakladıklarını anlattı.

Polis, olay sonrası A.T.’nin tespit edilerek tutuklandığını ve teminata bağlandığını, aranmakta olan M.M.’nin ise önceki gün tespit edilerek derdest edildiğini söyledi.

Yürütülen tahkikatın tamamlandığını belirten polis, zanlının 13 adet benzeri sabıkası bulunduğunu mahkemeye aktardı. Polis memuru; zanlının yargılanıncaya kadar hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesini talep etti.

Mahkeme; zanlının 3 ayı geçmemek şartıyla hükümsüz tutuklu olarak Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.