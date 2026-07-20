153’ü sürat suçu

Polis Genel Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, önceki gün ülke genelinde gerçekleştirdiği kapsamlı denetimlerde binlerce sürücüyü kontrol etti. Trafik güvenliğinin artırılması ve kural ihlallerinin önlenmesi amacıyla yapılan denetimlerde, çeşitli trafik suçları işlediği tespit edilen 381 sürücü hakkında yasal işlem başlatılırken, 40 araç ise trafikten men edildi.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, denetimler kapsamında ülke genelinde toplam 2 bin 690 araç sürücüsü kontrol edildi. Yapılan kontrollerde en fazla ihlalin yine hız sınırının aşılması olduğu belirlendi. Yasal hız sınırını aştığı tespit edilen 153 sürücü rapor edilerek haklarında yasal işlem yapıldı.

Denetimlerde ayrıca 14 sürücünün alkollü araç kullandığı tespit edilirken, 3 sürücünün hem sürüş ehliyetsiz hem de sigorta kapsamaksızın araç kullandığı belirlendi. Bunun yanında 8 sürücünün sigortasız araç kullandığı, 4 sürücünün ise muayenesi yapılmamış araçla trafiğe çıktığı saptandı.

Trafik ekipleri, araçların yasal yükümlülüklerine yönelik kontrollerde de çok sayıda ihlal tespit etti. Seyrüsefer ruhsatı bulunmadan araç kullanan 30 sürücü hakkında işlem yapılırken, emniyet kemeri takmadığı belirlenen 18 sürücü de rapor edildi.

Denetimlerde trafik güvenliğini tehlikeye düşüren diğer ihlaller de cezai işleme konu oldu. Buna göre 2 sürücünün tehlikeli araç kullandığı, 2 sürücünün trafik ışıklarına uymadığı, 3 motosiklet sürücüsünün koruyucu başlık takmadan motosiklet kullandığı, 1 sürücünün polisin "dur" emrine uymadığı ve 5 sürücünün seyir halinde cep telefonu kullandığı tespit edildi.

Bunların yanı sıra, çeşitli trafik kurallarını ihlal eden 138 sürücü de "diğer trafik suçları" kapsamında rapor edilerek haklarında yasal işlem başlatıldı.

Denetimler sonucunda toplam 381 sürücü hakkında rapor düzenlenirken, trafik güvenliği açısından sakınca oluşturduğu değerlendirilen 40 araç da trafikten men edildi.