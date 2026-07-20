Girne neşesini kaybetti

Girne'nin sevilen sanatçılarından Mehmet Acar hayatını kaybetti. Uzun yıllar Girne sokaklarında elinde mikrofonuyla şarkılar söyleyen, yerli halkın yanı sıra yabancı ziyaretçiler ve turistlerin de ilgi odağı olan Acar'ın vefatı kentte büyük üzüntü yarattı.

Acı haberi Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul duyurdu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Şenkul, "Kentimizin simgelerinden sanatçı Mehmet Acar'ı kaybettiğimiz haberini aldım az önce. Çok üzgünüm, başımız sağ olsun. Allah rahmet eylesin." ifadelerini kullandı.

Kendine özgü sesi, samimi tavırları ve yıllar boyunca Girne'nin sokaklarına kattığı müzikle hafızalarda yer edinen Mehmet Acar, yalnızca kent sakinlerinin değil, adayı ziyaret eden yabancıların ve turistlerin de yakından tanıdığı isimlerden biri oldu. Elindeki mikrofonla sokaklarda seslendirdiği şarkılarla Girne'nin simgelerinden biri haline gelen Acar, birçok kişinin unutamadığı anılarda yer aldı.