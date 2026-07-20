Sofu Altınbaş’tan 20 Temmuz Mesajı

"20 Temmuz, Kıbrıs Türk halkının özgürlüğünün, güvenliğinin ve geleceğinin teminatı olan tarihi bir dönüm noktasıdır."

Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sofu Altınbaş, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 52. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Kıbrıs Türk halkının onurlu varoluş mücadelesine, Anavatan Türkiye'nin kararlı duruşuna ve Barış Harekâtı'nın adaya kazandırdığı huzur ortamına dikkat çekti.

"20 Temmuz 1974'ün yalnızca askeri bir harekât değil, Kıbrıs Türk halkının can güvenliğini, özgürlüğünü ve geleceğini güvence altına alan tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirten Altınbaş, bugün ülkede hâkim olan huzur ve güven ortamının temelinde o gün ortaya konulan kararlılık, fedakârlık ve milli birlik ruhu bulunuyor. Bizlere düşen en önemli sorumluluk; bu tarihi mirasa sahip çıkarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni her alanda daha güçlü yarınlara taşımak ve gelecek nesillere güvenli, müreffeh bir ülke bırakmaktır." ifadelerini kullandı.

Ekonomik kalkınmanın güçlü devlet yapısının en önemli unsurlarından biri olduğuna işaret eden Altınbaş, Altınbaş Holding olarak üretim, istihdam ve yatırımlarla Kuzey Kıbrıs'ın gelişimine katkı sağlamaya kararlılıkla devam edeceklerini belirtti.

Mesajının sonunda başta Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş olmak üzere Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesine öncülük eden liderleri, Anavatan Türkiye'nin dönemin devlet yöneticilerini, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kahraman mensuplarını, Mücahitleri ve Mücahideler rahmet, minnet ve şükranla anan Altınbaş, şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere sağlıklı ve huzurlu bir ömür dileyerek, "20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nı kutluyor, barışın, huzurun ve kardeşliğin ilelebet devam etmesini temenni ediyorum." ifadeleriyle mesajını tamamladı.

