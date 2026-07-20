Girne semalarında uçacak

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 52'nci yıl dönümü kutlamaları kapsamında Girne, hem gökyüzünde hem de denizde gerçekleştirilecek etkinliklere ev sahipliği yapacak. Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi SOLOTÜRK, Girne semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirirken, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı üç savaş gemisi de halkın ziyaretine açılacak.

Kutlamaların en dikkat çekici etkinliklerinden biri olan SOLOTÜRK gösterisi, bugün saat 18.00'de Girne Atatürk Anıtı çevresinde gerçekleştirilecek. Türk Hava Kuvvetleri'nin üstün manevra kabiliyetini sergileyen F-16 savaş uçağıyla yapılacak gösteride, izleyicilere nefes kesen akrobasi hareketleri sunulacak. Her yıl büyük ilgi gören SOLOTÜRK gösterisinin, yerli ve yabancı çok sayıda izleyiciyi Girne sahiline çekmesi bekleniyor.

Gemiler ziyarete açılacak

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Türk Deniz Kuvvetleri'nin muharip unsurlarından TCG I. İnönü Denizaltısı (S-360), TCG Zıpkın Hücumbotu (P-336) ve TCG Gökova Fırkateyni (F-496) kutlamalar kapsamında KKTC'de bulunacak. 20 Temmuz 2026 Pazartesi günü saat 10.00-12.00 ile 14.00-17.00 arasında TCG I. İnönü Denizaltısı ve TCG Zıpkın Hücumbotu Girne Turizm Limanı'nda halkın ziyaretine açılacak. Aynı saatlerde Girne açıklarında demirli bulunacak TCG Gökova Fırkateyni de ziyaret edilebilecek. Fırkateyne ulaşım ise Girne Antik Limanı'ndan deniz araçlarıyla sağlanacak. Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, ziyaret programını kamuoyuna saygıyla duyurdu

