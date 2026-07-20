Bir tutuklu var

Girne'ye bağlı Dikmen'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda tutuklanan M.K., soruşturma kapsamında Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı. Mahkeme, soruşturmanın devam ettiğini dikkate alarak zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru; 18 Temmuz 2026 tarihinde saat 21.00 ile 21.45 arasında, Girne Kaza Mahkemesi'nden temin edilen arama emri doğrultusunda zanlının Dikmen'deki ikametgahında arama yapıldığını anlattı.

Polis, gerçekleştirilen arama sırasında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan toplam 4 adet kağıt parçasının tespit edilerek emare olarak zapt edildiğini söyledi.

Polis memuru; aramada ayrıca, küçük parçalar halinde doğranmış ve sentetik cannabinoid içerdiğine inanılan muhtelif ebatlarda çok sayıda kağıt parçası, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı bulunduğuna inanılan 2 adet makas ile içerisinde sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan ucu yanık bir adet sarma sigaranın da ele geçirildiğini kaydetti.

Polis memuru; zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını ve aleyhinde "Kanunsuz Uyuşturucu Madde (Sentetik Cannabinoid) Alma ve Tasarrufu" suçlarından soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Soruşturmanın henüz başlangıç aşamasında olduğunu belirten polis, ele geçirilen emarelerin Devlet Kimya Laboratuvarı'na gönderilerek analiz edileceğini, olayla ilgili alınması gereken ifadeler ile yürütülmesi gereken araştırmalar bulunduğunu söyledi. Polis, soruşturmanın sağlıklı şekilde sürdürülebilmesi için zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme; soruşturmanın devam ettiğini, emarelerin analiz sürecinin ve alınacak ifadelerin tamamlanmadığını dikkate alarak zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.



