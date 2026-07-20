Haraç çetesi iş başında

Suna ERDEN

Alayköy'de faaliyet gösteren bir gece kulübüne sabaha karşı bombalı saldırı düzenlendi. Saldırının ardından işletmeye tehdit mesajı gönderilerek haraç istendiği öğrenildi. Böylece son üç ay içerisinde Alayköy'de faaliyet gösteren ikinci gece kulübü de bombalı saldırının hedefi oldu.

Olay, 19 Temmuz Pazar günü saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Gece kulübünün garaj bölümüne yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu maddi hasar oluştu. İlk belirlemelere göre olayda yaralanan olmadı.

Patlamanın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri çevrede geniş çaplı inceleme yaparken, saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişilerin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre saldırının ardından gece kulübüne tehdit içerikli mesaj gönderildi ve işletmeden haraç talep edildi. Polis, saldırının bu mesajla bağlantısını da araştırıyor.

3 ayda iki hedef

Öte yandan Alayköy'de faaliyet gösteren başka bir gece kulübü de geçtiğimiz mayıs ayında benzer bir bombalı saldırının hedefi olmuştu. Son olayla birlikte üç ay içerisinde bombalı saldırıya uğrayan gece kulübü sayısı ikiye yükseldi.

Polis, saldırıda kullanılan patlayıcının türü, saldırının failleri ve olayın arka planına ilişkin soruşturmasını sürdürüyor.

