19 Şubat’ta Washington’da

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump; Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hris-todulidis ile Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’i Dünya Barış Konseyi’ne bir kez daha katılmaya davet etti. Davet alan ülkeler arasında Türkiye de bulunuyor.

Fileleftheros gazetesi, Trump’ın Hristodulidis ile Miçotakis’i bu kez Washington'a davet ettiğini ve bu konudaki ilk tepkilerin olumlu göründüğünü yazdı.

Gazete, konseyde Gazze'nin yeniden inşası konusunun ele alınacağını ve Güney Kıbrıs ile Yunanistan’ın, 19 Şubat'ta Washington'daki Donald Trump Barış Enstitüsü'nde yapılacak oturu-ma katılıp katılmayacaklarına dair çarşamba gününe kadar yanıt vermeleri gerektiğini kaydetti.

Gazze için planlanan yeni küresel toplantının, ilk olarak “Axios” haber sitesi tarafından duyu-rulduğunu ve toplantının, Gazze'nin yeniden inşası için fon toplama amacına hizmet edeceğini belirten gazete, “Hellas Journal”da yer alan bir habere göre, Trump'ın Güney Kıbrıs ve Yunanis-tan liderlerine yeni bir davet gönderdiğinin ortaya çıktığını yazdı.

İlgili internet sitesinin haberine göre Trump, Miçotakis ile Hristodulidis’i Washington’a davet etti ve gönderilen davet teyit edildi.

Gazete, Hristodulidis ile Miçotakis’in, Trump’ın İsviçre'nin Davos kentinde düzenlediği ve "Barış Konseyi"nin kurulduğunu açıkladığı toplantıya da davet edildiğini anımsattı.

Haberde, toplantıya Güney Kıbrıs ve Yunanistan'ın yanı sıra İspanya, Almanya, İtalya, Fransa, Bulgaristan, Macaristan, İsveç, Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt, Fas, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Endonezya, Ürdün, Pakistan, İsviçre, Birleşik Krallık, Türkiye, Güney Kore, Japonya, Arnavutluk, Ermenistan, Azerbaycan, Kazakistan, Kosova, Hindistan, Avustralya, Be-larus ve Norveç’in de davet edildiği de ifade edildi.