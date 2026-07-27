2 bin 347 araç  kontrol edildi

Ülke genelinde önceki gün gerçekleştirilen rutin trafik denetimlerinde 2 bin 347 sürücü kontrol edildi. Yapılan denetimlerde çeşitli trafik kurallarını ihlal ettiği tespit edilen 411 sürücü hakkında yasal işlem başlatılırken, trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlenen 38 araç da trafikten men edildi.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre; denetimlerde en fazla ihlal yine sürat oldu. Yasal hız sınırını aştığı tespit edilen 197 sürücü rapor edilerek haklarında yasal işlem başlatıldı.

Denetimlerde ayrıca, 18 sürücünün seyrüsefer ruhsatsız araç kullandığı, 15 sürücünün alkollü içki tesiri altında direksiyon başına geçtiği, 13 sürücünün emniyet kemeri takmadığı, 12 sürücünün sigortasız araç kullandığı ve 10 sürücünün muayenesiz araç kullandığı belirlendi.

Elektrikli scooter kullanıcılarına yönelik kontrollerde ise 10 kişinin kullanım kurallarına uymadığı tespit edilerek rapor edildi. Ayrıca 5 sürücünün sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullandığı saptandı.

Denetimlerde 3 sürücünün trafik ışıklarına uymadığı, 3 sürücünün araç kullanırken cep telefonu kullandığı, 2 motosiklet sürücüsünün koruyucu başlık takmadığı belirlendi. Bir sürücü aracın camlarına görüşü engelleyici cam filmi yapıştırmaktan, bir sürücü tehlikeli araç kullanmaktan ve bir sürücü de polisin "dur" emrine uymamaktan rapor edildi.

Bunların yanı sıra, çeşitli trafik kurallarını ihlal eden 120 sürücü de diğer trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Polis Genel Müdürlüğü, trafik güvenliğinin sağlanması, can ve mal kayıplarının önlenmesi amacıyla ülke genelindeki trafik denetimlerinin aralıksız sürdürüleceğini belirtti.



