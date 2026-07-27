Ada çözüme taşınmalı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri António Guterres'in 27-29 Temmuz tarihlerinde Kıbrıs'a gerçekleştireceği ziyaretin, adayı çözüme taşıyacak yeni bir sürecin başlangıcı olması gerektiğini belirtti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan İncirli, Kıbrıs sorununun yarım asrı aşkın süredir BM gündeminde bulunduğunu anımsatarak, Ban Ki-moon'un ardından 16 yıl sonra bir BM Genel Sekreteri'nin yeniden adayı ziyaret edeceğine dikkat çekti.

Guterres'in ziyaretinin, Kıbrıs sorununa çözüm çabalarını canlandırmayı amaçladığını ifade eden İncirli, BM Genel Sekreteri'nin kişisel temsilcisi María Ángela Holguín Cuéllar'ın uzun süredir taraflar ve garantör ülkeler arasında diplomatik temaslar yürüttüğünü kaydetti.

Kamuoyunda dile getirilen "Neden şimdi?" sorusuna da değinen İncirli, Guterres'in görev süresi sona ermeden önce bir "barış mirası" bırakma isteğinin anlaşılabilir olduğunu belirtti, ancak süreci harekete geçiren temel unsurun, Ekim 2025'te Tufan Erhürman'ın Cumhurbaşkanı seçilmesiyle Kıbrıs Türk halkının çözüm iradesinin yeniden ortaya konması olduğunu ifade etti.

İncirli, beklentilerinin Guterres'in ziyaretiyle birlikte adayı çözüme taşıyacak sürecin başlaması olduğunu belirterek, müzakere geçmişinden edinilen deneyimler doğrultusunda, yenilikçi, sonuç odaklı, takvimli, güven artırıcı önlemler içeren ve somut ilerlemeler sağlayan bir müzakere sürecinin hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.