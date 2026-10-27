2027’de KKTC’ye 30 milyar TL

Başbakan Ünal Üstel, Ankara temasları kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile bir araya geldi. Görüşmelerde, yaklaşık 30 milyar TL kaynak içermesi öngörülen 2027 Yılı İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşması, devam eden yatırımlar, Kıbrıs konusu ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Başbakan Ünal Üstel, Ankara temasları kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile görüştü.

Başbakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, görüşmede yaklaşık 30 milyar TL kaynak içermesi öngörülen 2027 Yılı İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşması’na ilişkin hazırlıklar ele alındı. Projelerin değerlendirildiği görüşmede, devam eden yatırımlar ve bölgesel gelişmeler hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, çeşitli programlara katılmak üzere Türkiye’de bulunan KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile bir araya gelerek verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti. Yılmaz, paylaşımında Üstel’e nazik ziyareti dolayısıyla teşekkür etti.

Fidan ile Kıbrıs konusu ele alındı

Başbakan Ünal Üstel, Ankara temasları kapsamında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile de bir araya geldi.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Bakanımız Hakan Fidan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel ile Ankara’da bir araya geldi” ifadelerine yer verildi. Paylaşımda görüşmeye ilişkin fotoğraflar da yayımlandı.

Başbakanlık tarafından Üstel-Fidan görüşmesine ilişkin yapılan açıklamada ise Kıbrıs konusu ve bölgede yaşanan son gelişmelerin ele alındığı belirtildi.

Açıklamada, “Anavatan Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tam uyum içinde yürüttüğü, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü temelindeki iki devletli çözüm politikasına bağlılık bir kez daha teyit edildi” denildi.

Yaşar Güler ile de görüştü

Başbakan Ünal Üstel, Ankara temasları kapsamında Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile de görüştü.

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı’nın Sosyal Medya hesabından yapılan paylaşımda, “Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile Milli Savunma Bakanlığında bir araya geldi” ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, Üstel ile Güler’in görüşmesine ilişkin fotoğraflara da yer verildi.

Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2026, 10:04