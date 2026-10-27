‘Siyasi irade gerekiyor’

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi María Ángela Holguín, Kıbrıs sorununda ilerleme sağlanmasının önündeki temel engelin siyasi irade eksikliği olduğunu belirterek, 9 Kasım’da yapılması planlanan üçlü görüşmenin liderleri uzlaşıya teşvik etmesini umduğunu söyledi.

Kıbrıs Haber Ajansı’nda (CNA) dün yayımlanan röportajında değerlendirmelerde bulunan Holguín, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in son dönemde gerçekleştirdiği ikili görüşmelerde ele alınan girişimler üzerinde uzlaşmalarını beklediğini ifade etti. Holguín, üçlü görüşmenin hem güven yaratıcı önlemler hem de gelecekte yürütülecek müzakere sürecinin yöntemi konusunda anlaşmaya varılmasına katkı sağlamasını istediğini belirtti. “Ziyaretim sırasında gerçekleştirilecek üçlü görüşmenin, iki lideri ikili görüşmelerinde ele aldıkları girişimler üzerinde uzlaşmaya teşvik etmesini umuyorum” diyen Holguín, çözüm için pratik iş birliğinin, siyasi iradenin ve sürecin Kıbrıslıların sahiplenmesinin önemine dikkat çekti.

"Doğrudan diyalog önemli ancak yeterli değil"

Son aylarda iki lider arasında gerçekleştirilen görüşmeleri olumlu değerlendiren Holguín, doğrudan diyaloğun yararlı olduğunu ancak mevcut durumu değiştirecek siyasi iradenin yalnızca görüşmelerle ortaya konulamayacağını belirtti. Holguín, bu nedenle iki lideri birlikte çalışma konusunda gerçek bir istek ortaya koyacak güven yaratıcı önlemleri hayata geçirmeye çağırmayı sürdürdüğünü ifade etti.

Esaslı müzakerelerin yeniden başlamasının her iki tarafın da tutumuna bağlı olduğunu belirten Holguín, ilerleme sağlanabilmesi için tarafların somut adımlar atması gerektiğini kaydetti.

İlerleme sağlanamadı

Holguín, bilgisi dâhilinde son görüşmelerde geçiş kapıları, diğer güven yaratıcı önlemler veya müzakere yöntemi konusunda ilerleme kaydedilmediğini söyledi. Holguín, gerekli adımların atılmasının tarafların kararına bağlı olduğunu ifade etti.

Kıbrıs sorunundaki mevcut durumu çelişkili olarak nitelendiren Holguín, “Bir anlaşmaya hem çok uzağız hem de çok yakınız” ifadelerini kullandı.

Tarafların kapsamlı bir çözüme ulaşmak için ele alınması gereken zor konular üzerinde ciddi biçimde çalışma konusunda yeterli siyasi irade göstermemesi nedeniyle anlaşmadan uzak olduklarını belirten Holguín, buna karşılık her iki tarafın da kendi çıkarlarını anladığını ve bu çıkarların uzlaştırılabileceğini kabul ettiğini söyledi.

Mevcut statükonun uzun yılların ardından değiştirilmesinin son derece zor olduğunu belirten Holguín, siyasi liderlerin birleşik bir Kıbrıs’ta birlikte yaşamanın kısa vadeli siyasi hesaplardan daha önemli olduğuna karar vermesi hâlinde ilerleme sağlanabileceğini ifade etti. Bölgesel ve küresel gelişmelerin devam ettiğine işaret eden Holguín, zamanın Kıbrıs üzerindeki baskıyı artırabileceği uyarısında bulundu.

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Liderler ara bölgede görüşecek

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, bugün ara bölgede görüşecek. Liderler, iki toplumlu teknik komitelerin temsilcileriyle de bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Erhürman-Hristodulidis görüşmesi saat 11.00’de başlayacak.

İki lider, Kültürel Miras Teknik Komitesi, Gençlik Teknik Komitesi ve Sivil Toplumla İstişare Mekanizmasının Yönlendirme Komitesi ile bir araya gelecek.