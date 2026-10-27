Geldiğine pişman oldu

Ercan Havalimanı’nda uyuşturucu kalıntısıyla yakalanan U.Y. ,yeniden mahkemeye çıkarıldı. Zanlı mahkemede pişman olduğunu belirterek, annesinin çok hasta olduğunu ve bir an önce gitmesi gerektiğini söyledi. Ağır ceza mahkemesinde yargılanması beklenen zanlının, 15 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine karar verildi.

Mahkemede olguları aktaran polis, 20 Ekim 2026 tarihinde saat 16.40 sıralarında Ercan Havalimanı’nda bulunan zanlının Kale-8 olarak bilinen X-Ray cihazında valizinin kontrol edildiğini belirtti. Yapılan kontrolde hintkeneviri türü uyuşturucu olduğu düşünülen madde ile öğütücü bulunarak emare alındığını kaydeden polis, zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını söyledi.

Zanlının iki kez mahkemeye çıkarılarak toplam 5 gün ek tutukluluk süresi alındığını belirten polis, bu süre içerisinde emarelerin analize gönderildiğini ifade etti. Polis, yapılan analiz sonucunda öğütücüde uyuşturucu kalıntısı, hintkeneviri türü uyuşturucu maddenin ise 0,60 miligram olduğunun tespit edildiğini aktardı.

Soruşturmanın tamamlandığını belirten polis, ülkede turist olarak bulunan zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Savcı Ali Hidayet ise zanlının ağır ceza mahkemesinde yargılanacağını belirterek, 20 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı, pişman olduğunu ifade ederek, “Hemen gitmem lazım, annem çok hasta” dedi.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, zanlının 15 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

