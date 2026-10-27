Lefkoşa’da gerçekleştirilen denetimlerde ülkede kaçak yaşam sürdüğü tespit edilerek tutuklanan J.M.A.,’nın 3 yıl önce bir öğrenciden üniversite kayıt işlemlerini yapacağı gerekçesiyle 360 ABD Doları aldığı ancak parayı yatırmadığı ortaya çıktı. Zanlı yeniden mahkemeye çıkarılırken, 20 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderildi.

Lefkoşa Polis Müdürlüğü Adli Şube’de görevli polis memuru mahkemede, detayları aktardı.

Polis, 16 Ekim 2026 tarihinde Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından yapılan kontrolde, zanlının 23 Mayıs 2021 tarihinden itibaren bin 972 gün boyunca KKTC’de ikamet izinsiz bulunduğunun tespit edildiğini ve suçüstü gereği tutuklandığını söyledi.

Zanlı hakkında 17 ve 20 Ekim 2026 tarihlerinde soruşturma maksatlı toplam 11 gün ek tutukluluk alındığını belirten polis, yürütülen soruşturmada Ocak 2023’te kendisini acente sahibi olarak tanıtarak bir öğrenciden üniversite kayıt işlemlerini yapacağı gerekçesiyle 360 ABD Doları aldığının tespit edildiğini kaydetti. Polis, zanlının söz konusu parayı ilgili yere yatırmayarak sahtekârlıkla para temin ettiğini belirtti.

Polis, zanlının yapılan sözlü soruşturmada parayı 2023 yılında müştekiden nakit olarak aldığını, ancak aradan zaman geçtiği için parayla ne yaptığını hatırlamadığını söylediğini aktardı.

Soruşturmanın tamamlandığını belirten polis, zanlının ülkede yasal statüsünün bulunmadığını ve serbest kalması hâlinde benzer suçları işlemeye devam edebileceğini ifade ederek, Merkezi Cezaevi’nde hükümsüz tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme; zanlının 20 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

