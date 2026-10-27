Bir hafta hücrede

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da düzenlenen narkotik operasyonunda, uyuşturucu içerdiği düşünülen 14 adet mor renkli kağıtla yakalanan baba ve oğlunun tutukluluk süresi 7 gün uzatıldı. Zanlılarla ilgili soruşturma sürerken, ele geçirilen maddelerin analiz sonuçları bekleniyor.

Gazimağusa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu içerdiği düşünülen 14 adet kağıtla yakalanan O.Ö. ve U.Ö. yeniden mahkemeye çıkarıldı. Baba ve oğul oldukları belirtilen iki zanlı hakkında polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek ek tutukluluk talebinde bulundu.

Mahkemede meselenin olgularını aktaran polis memuru Mehmet Şemet, 22 Ekim tarihinde O.Ö.’nün bulunduğu ikametgahta uyuşturucu olduğuna dair bilgi aldıklarını ve bunun üzerine söz konusu adrese gittiklerini söyledi.

Polis, U.Ö.’nün adreste tespit edilerek alıkonulduğunu, O.Ö.’nün de ikametgaha gelmesinin ardından arama yapıldığını belirtti. Arama sonucunda toplam 14 adet mor renkli, uyuşturucu içerdiği belirtilen kağıdın ele geçirilerek emare alındığını kaydetti.

Soruşturmanın sürdüğünü ve ele geçirilen maddelerle ilgili analiz sonuçlarının beklendiğini ifade eden polis, mahkemeden ek tutukluluk süresi talep etti.

Mahkeme, iki zanlının 7 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.

