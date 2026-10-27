Doğal gaz anlaşması

İtalyan enerji şirketi ENI, Güney Kıbrıs’ın tek taraflı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölge içerisindeki Kronos doğal gaz sahasının geliştirilmesine yönelik önemli bir adım attı. Şirket, sahadan çıkarılacak doğal gazın deniz tabanından alınarak sıvılaştırılmak üzere Mısır’a taşınmasını sağlayacak altyapının inşası için 1,8 milyar dolarlık sözleşme imzaladı.

ENI Küresel Doğal Kaynaklar Baş İşletme Görevlisi ve Genel Müdürü Guido Brusco başkanlığındaki şirket heyeti, imza öncesinde Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile Başkanlık Sarayı’nda bir araya geldi.

Görüşmenin ardından gerçekleştirilen imza töreninde, Kronos sahasındaki doğal gazın çıkarılması ve Mısır’a ulaştırılarak sıvılaştırılması için gerekli altyapının kurulmasına yönelik anlaşma imzalandı.

Hristodulidis, imza töreninin ardından yaptığı açıklamada, anlaşmanın ülkenin doğal kaynaklarından yararlanılması açısından belirleyici bir adım olduğunu ifade etti.

Gelişmenin Güney Kıbrıs’ın enerji potansiyeline duyulan güveni gösterdiğini savunan Hristodulidis, anlaşmanın önemli jeopolitik ve ekonomik ağırlık taşıdığını belirtti.

Hristodulidis, söz konusu yatırımın ekonominin güçlenmesine katkı sağlayacağını ve devletin halkın günlük yaşamını ve yaşam kalitesini iyileştirmeye yönelik politikalara kaynak ayırma kapasitesini artıracağını kaydetti.