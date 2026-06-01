22 kişi alkollü yakalandı

Bayramın dördüncü günü ülke genelinde gerçekleştirilen denetimlerde 160 sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı. Denetimlerde 29 araç trafikten men edilirken, bir sürücü ise tutuklandı. Polis verilerine göre en yaygın trafik suçu yine sürat oldu. Yasal hız sınırının üzerinde araç kullandığı tespit edilen 37 sürücü rapor edildi. Denetimlerde 22 sürücünün ise alkollü içki tesiri altında direksiyon başında olduğu belirlendi.

Denetimlerde toplam bin 657 araç sürücüsü kontrol edildi. Yapılan kontroller sonucunda çeşitli trafik suçları işlediği tespit edilen 160 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Denetimler kapsamında ayrıca trafiğe çıkmasında sakınca görülen 29 araç trafikten men edilirken, işlediği suç nedeniyle bir sürücü de tutuklandı.

Rapor edilen trafik suçları

Süratli araç kullanmak: 37

Alkollü araç kullanmak: 22

Trafik işaretlerine uymamak: 16

Sigortasız araç kullanmak: 5

Emniyet kemeri takmadan araç kullanmak: 5

Seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak: 5

Kamu taşıma işletme izinsiz yolcu taşımak: 2

Tehlikeli sürüş yapmak: 2

Diğer trafik suçları: 66



Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2026, 09:56