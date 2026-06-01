Kilosu 150 lira

Lefkoşa’da kurulan açık pazarda, çeşitli meyve ve sebze ürünleri vatandaşların satışına sunuldu.

Fiyatların ürün türüne göre değiştiği pazarda, köy domatesi 150 liradan alıcı bekledi. Diğer yüksek fiyatlı ürünler arasında mantar ve kayısı 250 lira, çilek, yerli çeri domates, kapya biber, üzüm ve erik ise 200 lira olarak satışa sunuldu.

Muz 90 lira, karpuz ve elma 80 lira, patlıcan, havuç ve salatalık 60 lira, soğan 40 lira, portakal ve patates 35 lira, marul ise 30 liradan alıcı bekledi.

Pazarda dün bazı ürünlerin fiyatı şöyleydi:



Kiraz: 600 TL

Çilek: 200 TL

Yerli Çeri Domates: 200 TL

Kapya Biber: 200 TL

Üzüm: 200 TL

Erik: 200 TL

Mantar: 250 TL

Kayısı: 250 TL

Kivi: 180 TL

Şeftali: 150 TL

Yerli Şeftali: 150 TL

Acı Biber: 150 TL

Fasulye: 150 TL

Köy Domatesi: 150 TL

Muz: 90 TL

Karpuz: 80 TL

Elma: 80 TL

Patlıcan: 60 TL

Havuç: 60 TL

Salatalık: 60 TL

Soğan: 40 TL

Portakal: 35 TL

Patates: 35 TL

Marul: 30 TL

