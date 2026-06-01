Kilosu 150 lira

Lefkoşa’da kurulan açık pazarda dışı siyah, içi kırmızı köy domatesi tezgahta alıcı bekledi

Lefkoşa’da kurulan açık pazarda, çeşitli meyve ve sebze ürünleri vatandaşların satışına sunuldu. 
Fiyatların ürün türüne göre değiştiği pazarda, köy domatesi 150 liradan alıcı bekledi. Diğer yüksek fiyatlı ürünler arasında mantar ve kayısı 250 lira, çilek, yerli çeri domates, kapya biber, üzüm ve erik ise 200 lira olarak satışa sunuldu.
Muz 90 lira, karpuz ve elma 80 lira, patlıcan, havuç ve salatalık 60 lira, soğan 40 lira, portakal ve patates 35 lira, marul ise 30 liradan alıcı bekledi.

Pazarda dün bazı ürünlerin fiyatı şöyleydi:


Kiraz: 600 TL 
Çilek: 200 TL 
 Yerli Çeri Domates: 200 TL 
 Kapya Biber: 200 TL 
Üzüm: 200 TL 
 Erik: 200 TL 
Mantar: 250 TL 
Kayısı: 250 TL 
Kivi: 180 TL 
Şeftali: 150 TL 
 Yerli Şeftali: 150 TL 
 Acı Biber: 150 TL 
Fasulye: 150 TL 
 Köy Domatesi: 150 TL 
Muz: 90 TL 
Karpuz: 80 TL 
  Elma: 80 TL 
Patlıcan: 60 TL 
  Havuç: 60 TL 
Salatalık: 60 TL 
  Soğan: 40 TL 
  Portakal: 35 TL 
Patates: 35 TL 
  Marul: 30 TL
 

