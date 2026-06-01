Kilosu 150 lira

Lefkoşa’da kurulan açık pazarda, çeşitli meyve ve sebze ürünleri vatandaşların satışına sunuldu.
Fiyatların ürün türüne göre değiştiği pazarda, köy domatesi 150 liradan alıcı bekledi. Diğer yüksek fiyatlı ürünler arasında mantar ve kayısı 250 lira, çilek, yerli çeri domates, kapya biber, üzüm ve erik ise 200 lira olarak satışa sunuldu.
Muz 90 lira, karpuz ve elma 80 lira, patlıcan, havuç ve salatalık 60 lira, soğan 40 lira, portakal ve patates 35 lira, marul ise 30 liradan alıcı bekledi.
Pazarda dün bazı ürünlerin fiyatı şöyleydi:
Kiraz: 600 TL
Çilek: 200 TL
Yerli Çeri Domates: 200 TL
Kapya Biber: 200 TL
Üzüm: 200 TL
Erik: 200 TL
Mantar: 250 TL
Kayısı: 250 TL
Kivi: 180 TL
Şeftali: 150 TL
Yerli Şeftali: 150 TL
Acı Biber: 150 TL
Fasulye: 150 TL
Köy Domatesi: 150 TL
Muz: 90 TL
Karpuz: 80 TL
Elma: 80 TL
Patlıcan: 60 TL
Havuç: 60 TL
Salatalık: 60 TL
Soğan: 40 TL
Portakal: 35 TL
Patates: 35 TL
Marul: 30 TL