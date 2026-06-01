Hücrede bekliyor

Sahte Irak pasaportuyla Kuzey Kıbrıs’tan çıkış yapmayı başaran P.A.(K-30) Türkiye’de yakayı ele verdi. İstanbul’da havalimanında fark edilen zanlı, kabul edilemez yolcu (İNAD) ilan edilerek, KKTC’ye geri gönderildi. Yapılan araştırmada zanlının sahte pasaportla 22 Mayıs’ta ülkeye giriş yaptığı, 30 Mayıs’ta aynı pasaportla çıkış yaptığı tespit edildi.

Zanlı “sahte evrak düzenleme”, “sahte evrakı tedavüle sürme” ve “başkasının kimliğine bürünme” suçlamalarıyla tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru, yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen bulguları aktardı.

Polis, zanlının 30 Mayıs 2026 tarihinde saat 19.35 sıralarında Kwestan Abdalla Has Hassan adına düzenlenmiş sahte Irak pasaportu ile Türkiye’ye giriş yapmaya çalıştığı sırada tespit edildiğini söyledi. Polis, yapılan inceleme sonucunda zanlının gerçek kimliğinin belirlenmesi üzerine İNAD yolcu ilan edildiğini ve KKTC’ye geri gönderildiğini ifade etti.

Polis, zanlının KKTC’ye dönüşünün ardından muhaceret kayıtlarının incelendiğini ve söz konusu sahte pasaportla 22 Mayıs 2026 tarihinde KKTC’ye giriş yaptığının, 29 Mayıs 2026 tarihinde ise yine aynı pasaportla ülkeden çıkış gerçekleştirdiğinin tespit edildiğini kaydetti. Polis, zanlının “sahte evrak düzenleme”, “sahte evrakı tedavüle sürme” ve “başkasının kimliğine bürünme” suçlarından tutuklandığını belirtti.

Soruşturmanın yeni başladığını ifade eden polis, zanlının gönüllü ifade verdiğini söyledi. Polis ayrıca zanlının kullandığı sahte pasaportun kim veya kimler tarafından temin edildiğinin, hangi yöntemle düzenlendiğinin ve nereden elde ettiğinin araştırılacağını belirtti. Konuyla bağlantılı olabilecek şahısların soruşturulacağını kaydeden polis, zanlının ilk etapta 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, soruşturmanın henüz başlangıç aşamasında olduğuna dikkat çekerek, zanlının soruşturma maksatlı 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

