Soruşturma sürüyor

Minareliköy’de bulunan Yeni Merkezi Cezaevi’nde, hükümlü tutuklu olarak bulunan oğlu A.S.A.’yı ziyarete giden, eşyalarında yapılan aramada uyuşturucu bulunan E.A. (E-48) hakkındaki soruşturma devam ediyor.

Zanlı “uyuşturucu madde alma ve tasarruf” suçundan yeniden Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılırken, soruşturmayı yürüten polis memuru olguları aktardı. Uyuşturucunun zanlının oğlu için cezaevine götürdüğü yemek kaplarının üzerinde bulunduğu açıklandı.

Polis memuru; 27 Mayıs 2026 tarihinde saat 13.30 sıralarında Yeni Merkezi Cezaevi’nde meydana gelen olayda, ağır yaralama suçundan hükümlü tutuklu olarak bulunan A.S. A.’yı ziyarete gelen zanlı E.A.’nın beraberinde getirdiği yemek kaplarında arama yapıldığını söyledi. Yapılan aramada, yemek kapları içerisine gizlenmiş şekilde, içerisinde henüz miktarı tespit edilemeyen tütünle karışık uyuşturucu madde içerdiğine inanılan bir adet sarma sigara bulunduğunu belirten polis, söz konusu maddenin emare olarak alındığını kaydetti.

Polis, olayın bilgilerine gelmesi üzerine zanlının cezaevinden teslim alınarak Narkotik şubeye götürüldüğünü ifade etti. Polis memuru, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını kaydetti. Polis, emarenin analize gönderildiğini ancak henüz daha sonuçların çıkmadığını belirterek, zanlının 8 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının soruşturma maksatlı 8 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.

