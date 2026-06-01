Yıktı, geçti

Girne’ye bağlı Beylerbeyi’nde meydana gelen trafik kazasında alkollü sürücü kontrolünü kaybederek kahvehaneye daldı. Kahvehanenin ahşap kapını kırarak, içeri giren sürücü masa ve çeşitli muhtelif eşyalara zarar verdi. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, kaçan sürücünün polis tarafından tespit edilerek hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

Kaza, 31 Mayıs 2026 tarihinde saat 04.40 sıralarında Barış Sokak üzerinde meydana geldi. Polisten alınan bilgiye göre, 145 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu tespit edilen 21 yaşındaki Zhan Kassymov, yönetimindeki RB 873 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyir halindeyken dikkatsizliği sonucu yolun sağ ve sol kısmında bulunan demir bariyerlere çarptı. Çarpmanın ardından kontrolünü kaybeden araç, yoluna devam ederek yolun sol tarafında bulunan Dut Ağacı Kahvehanesi’nin ahşap ön kapısına çarptı ve işletme içerisine girdi. Araç, kahvehane içerisinde bulunan masa ve çeşitli muhtelif eşyalara da zarar verdi. Kaza sonrası sürücünün olay yerinden aracıyla ayrıldığı, ancak aynı gün polis ekipleri tarafından tespit edilerek gözaltına alındığı ve hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

