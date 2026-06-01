Borçlar ödenemiyor

Suna ERDEN
Kaza Mahkemelerinde dosyalanan hukuk davalarının son üç yılda ciddi artışlar gösterdiği, borçların ödenemediği, alacaklıların ise ciddi mağduriyetler yaşadığı görülüyor.
Mahkemelerin faaliyet raporuna göre; 2023 yılında 8 bin 125 olan dava sayısı, 2024 yılında 8 bin 766’ya, 2025 yılında ise 12 bin 324’e yükseldi. 2025’teki 12 bin 324 davadan 9 bin 870’i alacak-verecek meselesinden açıldı.
2024 yılında 6 bin 548 olan alacak-verecek davası,2023’te 5 bin 833 olarak kayıtlara geçti
Veriler hem hukuk davalarının hem alacak-verecek kaynaklı anlaşmazlıkların artış gösterdiğini ortaya koydu.
Diyalog muhabirinin hukuk çevrelerinden elde ettiği bilgilere göre; ev, arazi, araba, elektronik alan veya ev eşyası alımlarında borçlanan vatandaşlar, sözleşmede yer alan şartları yerine getirmekte zorlanıyor. Alacaklı taraf ise parasını tahsil edebilmek için çareyi mahkemelerde buluyor. Ancak bazı davaların sonuçlanması uzun zaman alıyor.
7 bin 994 askıda
Verilere göre; 2025 yılında kaza mahkemelerinde açılan 12 bin 324 davanın11 bin 139’u sonuçlandı.
2025’ten bin 85 dava ise 2026’ya sarktı.
2026’da ise 7 bin 994 hukuk davasının askıda olduğu görüldü.
İlk sırada alacak-verecek
Kaza Mahkemelerinde 2025 yılı içerisinde dosyalanan 12 bin 324 hukuk davasının büyük bölümünü alacak-verecek davaları oluşturdu.
Verilere göre; yıl içinde 9 bin 870 alacak-verecek davası açılırken, bunu bin 310 banka ve icar davası takip etti.
Diğer dava türleri ise 580 tahliye, 392 karşılıksız çek, 117 satış, 53 tazminat, 2 iş davası ve 2 bilişim suçu olarak kayıtlara geçti.
Mahkeme bazında alacak-verecek davalarında en yüksek sayı 5 bin 594 ile Lefkoşa’da görüldü. Gazimağusa’da 2 bin 928, Girne’de 755, Güzelyurt’ta 307, İskele’de 141 ve Lefke’de 145 dava dosyalandı.
2024 yılı dava dağılımı
2024 yılında ise 6 bin 548 alacak-verecek, 963 banka ve icar, 566 tahliye, 431 karşılıksız çek, 64 satış, 193 tazminat, bir iş davası ve bir bilişim suçu kayıtlara geçti. En yüksek alacak-verecek davaları 3 bin 71 ile Lefkoşa’da görüldü.
2023 yılı dava dağılımı
2023 yılında da 5 bin 833 alacak-verecek, 1.071 banka ve icar, 590 tahliye, 500 karşılıksız çek, 65 satış ve 66 tazminat davası dosyalandı. İş davası ve bilişim suçu bulunmazken, en yüksek alacak-verecek davası 2 bin 769 ile Lefkoşa’da kaydedildi.
Yoğun iş yükü icra mazbatalarına yansıdı
Hukuk davalarında verilen hükümler doğrultusunda hazırlanan icra mazbatalarına ilişkin 2025 yılı verileri de mahkemelerdeki yoğunluğu ortaya koydu.
1 Ocak 2025 itibarıyla Kaza Mahkemelerinde 18 bin 701 icra mazbatası askıda bulunurken, yıl içinde 3 bin 534 yeni dosya açıldı. 2025 yılı boyunca 6 bin 770 dosya neticelendirilmesine rağmen, 1 Ocak 2026 itibarıyla askıdaki dosya sayısı 15 bin 465 olarak kayıtlara geçti.
2025 yılı hukuk davaları
Alacak- Verecek: 9.870
Banka - İcar: 1.310
Tahliye: 580
Karşılıksız Çek: 392
Satış: 117
Tazminat: 53
İş Davası: 2
Bilişim Suçları: 2
2024 yılı hukuk davaları
Alacak -Verecek: 6.548
Banka -İcar: 963
Tahliye: 566
Karşılıksız Çek: 431
Tazminat: 193
Satış: 64
İş Davası: 1
Bilişim Suçları: 1
Toplam: 8.766
2023 yılı hukuk davaları
Alacak- Verecek: 5.833
Banka - İcar: 1.071
Tahliye: 590
Karşılıksız Çek: 500
Tazminat: 66
Satış: 65
İş Davası: 0
Bilişim Suçları: 0
Balık Baştan kokmuyor mu yani ?