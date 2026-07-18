‘240 Euro’ya aldım’

Lefkoşa'nın Küçük Kaymaklı bölgesinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin ihbar üzerine düzenlediği operasyonda tutuklanan Nijeryalı kardeşler A.O.J. (E-23) ile M.B.Y.J.(E-20) yeniden mahkemeye çıkarıldı. Zanlılardan birinin uyuşturucuyu 240 Euro karşılığında satın aldığını itiraf ettiği açıklandı.

Mahkemede olguları aktaran polis, 14 Temmuz 2026 tarihinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü'nün, Küçük Kaymaklı'da yaşayan A.O.J. (E-23) ile M.B.Y.J.'nin (E-20) uyuşturucu madde tasarruf edip sattıklarına ilişkin bilgi aldığını söyledi. Polis, aynı gün zanlıların ikametgahına gidildiğini ve M.B.Y.J.'nin evde tespit edildiğini belirtti. Polis, yapılan aramada, A.O.J.'nin yatak odasında yaklaşık 25 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile üzerlerinde uyuşturucu kalıntısı olduğuna inanılan bir makas, bir çakmak ve bir naylon parçası bulunduğunu ifade etti.

Polis, arama devam ettiği sırada A.O.J.'nin eve geldiğini, her iki zanlının da tutuklanarak haklarında soruşturma başlatıldığını kaydetti. Polis, A.O.J.'nin gönüllü ifade vererek suçunu kabul ettiğini, ifadesinde ele geçirilen uyuşturucu maddeyi 13 Temmuz'da adını bilmediği Sudan uyruklu bir şahıstan 240 Euro karşılığında satın aldığını ve bir kısmını kullandığını beyan ettiğini söyledi. Polis, zanlıların mahkemeye çıkarılarak 3 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde ele geçirilen maddelerin Devlet Kimya Laboratuvarına, muhafazasının sağlandığı naylon parçasının, makasın ve çakmağın PGM Parmak İzleri şubesine gönderildiğini kaydetti. Polis, alınacak ifadeler, incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirterek, soruşturma amaçlı zanlıların 7 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme; zanlıların 7 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.