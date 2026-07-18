Tümü öğrenci

Lefkoşa'da düzenlenen narkotik operasyonunda yaklaşık 16 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirilirken, tutuklanan M.S.B. (E-25), K.Y.A.A. (E-22) ve İ.S. (E-21) soruşturma kapsamında mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme; zanlıların bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

Mahkemede olguları aktaran polis, 16 Temmuz 2026 tarihinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin, zanlıların Lefkoşa'da uyuşturucu madde tasarruf edip sattıkları yönünde bilgi aldığını söyledi.

Polis, aynı gün zanlıların kaldığı adrese operasyon düzenlendiğini, ekipleri gören M.S.B.’nin kaçmaya çalıştığını ancak makul güç kullanılarak yakalanıp tutuklandığını ifade etti.

Polis, evde yapılan aramada M.S.B.'nin kaldığı yatak odasında yaklaşık 16 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin bulunarak emare alındığını belirtti. Üç zanlının olay yerinde tutuklandığını kaydeden polis, M.S.B.'nin üzerinde yapılan aramada ise 100 ABD Doları, 80 Euro ve 30 Sterlin nakit para ele geçirildiğini söyledi.

Polis, M.S.B.’nin gönüllü ifade verdiğini ve ifadesinde söz konusu uyuşturucu maddeyi 15 Temmuz'da Gönyeli'de bir şahıstan 10 bin liraya satın aldığını beyan ettiğini açıkladı.

Soruşturmanın devam ettiğini belirten polis, ele geçirilen maddelerin Devlet Kimya Laboratuvarı'na gönderileceğini, muhafazasında kullanılan naylon parçanın ise Polis Genel Müdürlüğü Parmak İzi Şubesi'nde inceleneceğini söyledi. Ayrıca aranan bir şahıs bulunduğunu, alınacak ifadeler ve incelenecek kamera görüntülerinin olduğunu belirten polis, zanlıların bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme; sunulan şahadeti değerlendirerek soruşturmanın selameti açısından zanlıların bir gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.