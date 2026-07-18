Etkin denetim şart

Hassan RAJWA

Asgari ücrette yapılan artışların ardından gözler, bu artışın vatandaşın cebine ve alım gücüne ne ölçüde yansıyacağına çevrildi. Vatandaşlar, geçmiş dönemlerde olduğu gibi ücret artışlarının ardından piyasada hızlı fiyat değişiklikleri yaşandığını belirterek, yalnızca asgari ücretin artırılmasının yeterli olmadığını söyledi. Fiyat artışlarının kontrol altına alınması için etkin piyasa denetimlerinin yapılması gerektiğini vurgulayan vatandaşlar, denetim mekanizmasının güçlendirilmemesi halinde yapılan zamların kısa sürede etkisini kaybettiğini ifade etti. Vatandaşlar, özellikle temel tüketim ürünlerinde fiyatların yakından takip edilmesi ve hayat pahalılığının çalışanların alım gücünü eritmesinin önüne geçilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Ne dediler?

Hasan Göktuna

"Alım gücünün artacağına inanmıyorum. Elbette asgari ücretin artması doğrudur; çünkü bu şartlarda insanlar geçinemiyor. Ancak bana göre çözüm bu değildir. Temelde gördüğümüz sorun şu: Hayat pahalılığı sürekli artıyor. Asgari ücret her 6 ayda bir artırılıyor, fakat daha zam açıklanmadan piyasada fiyatlar yükselmeye başlıyor. 'Asgari ücret artacak' beklentisiyle ürün ve hizmetlere önceden zam yapılıyor. Asgari ücret açıklandıktan hemen sonra ise fiyatlar yeniden değişiyor. İnsanların alım gücünü gerçekten koruyacak farklı bir çözüm ve daha etkili bir sistem bulunması gerekiyor."

Mehmet Güran

"Asgari ücretteki artış, asgari ücretle çalışanları hiçbir zaman tam anlamıyla memnun etmez. Çünkü asgari ücret artacağı zaman, daha zam yapılmadan birçok ürüne ve hizmete fiyat artışı geliyor. Asgari ücret artırıldıktan sonra ise yeniden zamlar yapılıyor. Dolayısıyla asgari ücretle çalışan kişi daha da fakirleşiyor ve alım gücü daha da düşüyor. Bana göre sadece asgari ücreti artırmak yerine fiyatlar da dengelenmeli. İnsanların daha rahat yaşayabilmesi için hayat pahalılığı kontrol altına alınmalıdır."

Cener Özdevran

"Asgari ücret artışının etkisi en fazla bir hafta sürüyor. İlk günlerde alım gücünde bir miktar artış oluyor. Ancak enflasyonist bir sistemde, hayat pahalılığının önüne geçecek kalıcı çözümler üretilmediği sürece bunun bir faydası olmuyor. Hükümet tarafından gerçek anlamda bir çözüm ortaya konulmuyor. Asgari ücret belirleniyor, fakat iki hafta geçmeden fiyatlar yeniden yükseliyor. Böyle olunca alım gücü de kısa süre içinde yeniden eski seviyesine düşüyor. Sonuç olarak, asgari ücretle özel sektörde çalışan insanlar yine geçim sıkıntısı yaşamaya devam ediyor. Bana göre çözüm, emeğiyle geçinen insanların gözüyle bakılarak ekonomik sistemin yeniden düzenlenmesidir.”

İnci Köroğlu

“Eskiden asgari ücrete daha düşük oranlarda artışlar yapılırdı. Şimdi ise daha yüksek artışlar yapılıyor. Ancak asıl önemli olan, bu artışların satın alma gücünü gerçekten artırıp artırmadığıdır. Eğer piyasa denetlenmezse, yapılan zamların insanların alım gücüne bir faydası olmaz. Çünkü asgari ücrete bir artış yapıldığında, hemen ardından birçok ürünün fiyatına da zam geliyor. Böyle olunca insanlar daha ellerine para geçmeden bu artışın etkisini kaybediyor. Bu nedenle piyasanın daha etkili şekilde denetlenmesi ve fiyat artışlarının kontrol altına alınması gerekiyor."

Mehmet Levent

"Her şey o kadar pahalı hale geldi ki, asgari ücret artık bu hayat pahalılığının önüne geçemiyor. Asgari ücret daha insanların eline geçmeden, marketlerde ve birçok yerde fiyat etiketleri değişmeye başlıyor. Bu nedenle yapılan artışların da gerçek anlamda bir anlamı kalmıyor. Bugün en büyük sorunlardan biri, piyasada yeterli denetimin olmamasıdır. Herkes istediği fiyatı ürünlerine yansıtabiliyor. 'Burası serbest piyasa' deniliyor; ancak etkili bir denetim mekanizması olmadığı zaman fiyat artışları sürekli devam ediyor. Asgari ücrette yapılan artış, çalışanların yaşam koşullarını iyileştirmesi gerekirken, fiyatların hızlı yükselmesi nedeniyle kısa sürede etkisini kaybediyor. İnsanlar daha maaşlarını almadan artan fiyatlarla karşı karşıya kalıyor. Bu nedenle sadece asgari ücreti artırmak yeterli değildir. Önemli olan, piyasadaki fiyat artışlarının kontrol altına alınması, vatandaşın alım gücünün korunması ve çalışanların daha insanca yaşayabileceği ekonomik şartların oluşturulmasıdır. Aksi takdirde yapılan zamlar kısa süreli bir çözüm olarak kalır ve vatandaşın cebine girmeden etkisini kaybeder."