Soruşturma bitmedi

Lefkoşa'da Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekiplerinin devriye görevi sırasında şüphe üzerine durdurulan ve aracında 11 gram sentetik cannabinoid (bonzai) olduğuna inanılan madde, uyuşturucu içerdiği değerlendirilen iki adet sarma sigara ile satışı yeşil reçeteye tabi altı adet hap bulunan H.K., soruşturma kapsamında yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis, 14 Temmuz 2026 tarihinde saat 22.00 sıralarında Lefkoşa Polis Müdürlüğü'ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekiplerinin Lefkoşa Sanayi trafik ışıkları olarak bilinen bölgede devriye görevi yaptığını söyledi.

Polis, ekiplerin devriye sırasında Gazimağusa istikametine doğru şüpheli şekilde seyreden BMW marka bir aracı fark ederek durdurduğunu belirtti. Araç sürücüsünün H.K. olduğunun tespit edildiğini kaydeden polis, zanlının kullanımındaki araçta yapılan detaylı aramada orta konsol bölümünde şeffaf bir poşet içerisinde yaklaşık 11 gram ağırlığında sentetik cannabinoid (bonzai) türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu anlattı.

Maddeler analize gönderildi

Polis, aramada ayrıca içerisinde uyuşturucu madde bulunduğuna inanılan iki adet yarısı içilmiş sigara izmariti ile satışı yeşil reçeteye tabi altı adet hapın da tespit edilerek emare alındığını ifade etti. Zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını belirten polis, hakkında "kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu" ile "ilaç ve eczacılık yasası'na aykırı hareket" suçlarından soruşturma başlatıldığını söyledi. Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak iki gün ek süre alındığını ve bu süre içerisinde üç ifade aldıklarını, uyuşturucu maddenin analize gönderildiğini belirtti. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler ve beklenen analiz sonucu olduğunu kaydederek, 7 gün ek tutukluluk süresi talep etti.

Mahkeme; zanlının 7 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.