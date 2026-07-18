Başarılı operasyon

Lefkoşa'da polis ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği operasyonda yaklaşık 3 kilo 100 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda M.S. (E-26) tutuklanırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, operasyon 17 Temmuz 2026 tarihinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü'ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ile Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından müşterek olarak gerçekleştirildi.

Yürütülen istihbarat çalışmaları ve operasyon kapsamında M.S. (E-26)'nin tasarrufunda arama yapıldı. Yapılan aramada yaklaşık 3 kilo 100 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek emare olarak alındı.

Ele geçirilen uyuşturucu madde polis tarafından incelenmek üzere emare alınırken, zanlı M.S. (E-26) olay yerinde tutuklandı.

Polis, ele geçirilen uyuşturucu maddenin analiz edilmek üzere Devlet Kimya Laboratuvarı'na gönderileceğini belirtirken, uyuşturucu maddenin temin edildiği kaynak ile bağlantılı olabilecek kişi veya kişilerin tespit edilmesine yönelik soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğünü bildirdi.

Güncelleme Tarihi: 18 Temmuz 2026, 10:00