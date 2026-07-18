Ustanın vedası üzdü

Güzelyurt'un sevilen ve uzun yıllardır makinistlik yapan isimlerinden 84 yaşındaki Osman Polatcan, çalıştığı garajda meydana gelen iş kazasında yaşamını yitirdi. İlçede mesleğine olan bağlılığı ve yardımsever kişiliğiyle tanınan Polatcan'ın ani ölümü, ailesi, yakınları ve sevenlerini derin üzüntüye boğdu. Edinilen bilgiye göre olay, dün saat 11.00 sıralarında Güzelyurt'ta faaliyet gösteren bir makinist garajında meydana geldi. Osman Polatcan, S.Ö. (E-54) ile birlikte el çapası makinesinde tamir çalışması yaptığı sırada, makinenin çalıştırılması sonucu dönen çapa bıçaklarına kapılarak ağır şekilde yaralandı.

Çevrede bulunanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Güzelyurt Sağlık Merkezi'ne kaldırılan Polatcan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Yıllardır Güzelyurt'ta makinist olarak hizmet veren ve birçok kişi tarafından tanınan Polatcan'ın vefat haberi ilçede büyük üzüntü yarattı. Meslek hayatı boyunca sayısız tarım makinesinin bakım ve onarımını yapan Polatcan, çalışkanlığı ve tecrübesiyle bölgenin tanınan ustaları arasında gösteriliyordu. Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken, soruşturma kapsamında S.Ö. tutuklandı. Kazanın nasıl meydana geldiği ve olası ihmal bulunup bulunmadığı yürütülen soruşturmayla netlik kazanacak.

Özçınar'dan taziye mesajı

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar da sosyal medya hesabından yayımladığı mesajla Osman Polatcan'ın vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Özçınar mesajında, "Geçirmiş olduğu iş kazası sonucu değerli abimiz Osman Polatcan'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet, ruhu şad olsun." ifadelerini kullandı.