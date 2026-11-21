Girne açıklarında 30 Ağustos'ta meydana gelen Filo Jet gemi faciasıyla ilgili soruşturmanın seyri değişti. Başlangıçta “Tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu ölüme sebebiyet verme” suçlamasıyla tutuklanan 9 zanlıya, müebbet hapis öngören “Adam öldürme” suçlaması getirildi. Zanlılar hakkında 3 gün daha tutukluluk emri verildi.

Şirket direktörü A.Ö., geminin birinci kaptanı M.Ö., ikinci kaptanı M.N.S., birinci makinist Z.Ö., ikinci makinist M.G. ile mürettebat S.E., Q.Q., V.H. ve R.İ., bugün 13'üncü kez Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı.

Mahkemede Polis Müfettiş Muavini Mehmet Mannaş, yürütülen soruşturmayla ilgili olguları aktardı.

Mannaş, soruşturma sonucunda zanlıların suçlamalarının değiştiğini ve “adam öldürme” suçundan methaldar olduklarını söyledi.

Yapılan uygunsuz tamiratın kazanın nedeni olarak değerlendirildiğini belirten Mannaş, bazı zanlıların söz konusu tamiratla bağlantısı bulunduğunu, bazılarının su geçirmez kapıları kapatmayarak sorumluluklarını yerine getirmediğini, bazılarının ise geminin batması sırasında görevlerini yapmadığını belirtti.

Soruşturmanın devam ettiğini, hâlâ aranmakta olan kişiler bulunduğunu kaydeden Mannaş, faciada kaybolan Anni Asel Hilaloğlu'nu arama çalışmalarının da sürdüğünü belirtti.

Tahkikatın tamamlanmadığını ifade eden Mannaş, zanlıların 3 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti. Yargıç Mine Gündüz Serden, zanlıların 3 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.

Aileler mahkeme önünde tepki gösterdi

Duruşma sırasında mahkeme dışında bekleyen, faciada hayatını kaybedenlerin yakınları zanlıların mahkemeye getirilişi ve götürülüşü sırasında sözlü tepki gösterdi.

Duruşmanın ardından Girne Kaza Mahkemesi önünde aileler adına açıklama yapıldı. Hayatını kaybedenlerin bazı yakınlarını temsil eden Adana Barosu'na kayıtlı avukat Berkan Aydoğan, kazayla ilgili Mersin'de suç duyurusunda bulunduklarını hatırlatarak soruşturma numaralarının belli olduğunu açıkladı. Aydoğan, şikâyetçi oldukları kişilerle ilgili artık bir soruşturma numarasına sahip olduklarını belirterek sürecin bir ayağının da Türkiye'de yürütüleceğine inandıklarını ifade etti.

Aileler adına konuşan Hüseyin Gürlek ise Mavide Yarım Kalan Hayatlar Derneği'nin kurulma aşamasında olduğunu söyledi. Gürlek, “Adalet yerini bulana dek bu süreci gündemde tutmaya devam edeceğiz” diyerek önümüzdeki haftalarda farklı eylem ve farkındalık çalışmaları planladıklarını belirtti ve halkı mücadelelerine destek vermeye çağırdı.

Güncelleme Tarihi: 21 Kasım 2026, 04:40