İskele Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Hasan Sadıkoğlu, kentin kültür ve sanat yaşamına yeni bir soluk kazandırmayı hedefleyen İskele Kültür ve Sanat Merkezi (İKSM) Projesi’ni kamuoyuyla paylaştı.

İskele’nin merkezinde 20 bin metrekarelik arazi üzerinde hayata geçirilmesi planlanan proje, sahne gösterileri, sanatsal provalar ve yemekli organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek modern ve çok amaçlı bir merkez olarak tasarlandı.

Proje kapsamında toplam 6 bin 824 metrekare bina alanı bulunacak. Bunun 4 bin 253 metrekarelik bölümü zemin kat, 2 bin 571 metrekarelik bölümü ise birinci kat olarak planlandı.

Merkezin zemin katında 999 kişilik amfi, 350 metrekarelik kafeterya ve 1.275 metrekarelik fuaye alanı yer alacak.

Yemekli organizasyonlarda 576 kişiyi ağırlayabilecek kapasitede olması planlanan fuaye alanının yanı sıra zemin katta ilk yardım odası, arşiv, VIP toplantı odası ve güvenlik odası da bulunacak.

Sanat topluluklarına özel prova stüdyoları

İKSM'nin 2 bin 571 metrekarelik birinci katında ise üç prova stüdyosu, ofisler ve müdür odası yer alacak.

Prova stüdyoları sayesinde sanat topluluklarının düzenli çalışmalar yapabilecekleri ve sahne gösterilerine hazırlanabilecekleri özel alanlar oluşturulacak.

Sadıkoğlu: İskele’nin geleceğini kültür ve sanatla şekillendireceğiz

İskele Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Hasan Sadıkoğlu, İKSM'nin yeni dönem için hazırladıkları önemli vizyon projelerinden biri olduğunu belirtti.

İskele’nin hızla büyüyen ve gelişen yapısına kültür ve sanat alanında da güçlü yatırımlar kazandırmayı hedeflediklerini ifade eden Sadıkoğlu, şöyle konuştu:

“İskele’nin geleceğini sadece yollar, binalar ve altyapıyla değil; kültür, sanat ve sosyal yaşam alanlarıyla da şekillendirmek istiyoruz. İskele Kültür ve Sanat Merkezi, çocuklarımızdan gençlerimize, sanatçılarımızdan tüm vatandaşlarımıza kadar herkesin kullanabileceği, kentin kültür hayatına değer katacak önemli bir merkez olacak.”

