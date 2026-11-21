Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, Çatalköy-Esentepe’de düzenlenen istişare toplantısında ulusal dava konusundaki tutumu nedeniyle ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi’ne (CTP) eleştiriler yöneltti.

CTP’yi “ikiyüzlülükle” suçlayan Üstel, partililere, KKTC’nin kuruluşunda CTP’li vekillerin “çelişkili tavrını hatırlatan tarihi görüntüleri” izletti.

Üstel, Çatalköy-Esentepe’de düzenlenen istişare toplantısında partililere hitap etti.

Göreve geldikleri ilk günden itibaren siyasi istikrarı sağlamayı hedeflediklerini belirten Üstel, 23 milletvekili ve koalisyon ortaklarıyla birlikte halka verdikleri sözleri yerine getirdiklerini söyledi.

Hükümetin, Cumhuriyet Meclisi’nden 370 yasa geçirdiğini kaydeden Üstel, siyasi istikrar sayesinde yıllardır bekleyen projeleri hayata geçirdiklerini vurguladı.

“Karşımızda duran CTP ve onun yandaşlarının nasıl ikiyüzlü olduklarını göreceksiniz” diyen Üstel, ardından partililere KKTC’nin kuruluşuna ilişkin görüntüleri izletti.

KKTC’nin bağımsızlığının ilan edildiği anlara ait görüntülerle ulusal dava vurgusu yapan Üstel, CTP’ye yönelik siyasi eleştirilerini sürdürdü.

Bedelli askerlik yasasını Meclis’e getirmezsem istifa ederim

Gençlerin ülkede kalmasını sağlamak amacıyla önemli düzenlemeler yaptıklarını belirten Üstel, Güney Kıbrıs’a çalışmaya gidenlerin sayısında yaklaşık yüzde 70 azalma yaşandığını söyledi.

Üstel, gençlerin askerlik nedeniyle iş hayatına atılmakta ve aile kurmakta geciktiğini de belirterek, Türkiye ile yapılan istişareler sonucunda ön koşulsuz bedelli askerlik düzenlemesini gündeme getirdiklerini kaydetti.

Yeni hükümetin güvenoyu almasının ardından Cumhuriyet Meclisi’ne sunacağı ilk yasanın ön koşulsuz bedelli askerlik olacağına vurgu yapan Üstel, “Bu yasayı Meclis’e getirmezsem genel başkanlıktan istifa ederim.” dedi.

Muhalefetin önce düzenlemenin yapılamayacağını savunduğunu, ardından aynı vaadi sahiplenmeye çalıştığını söyleyen Üstel, “Yapamazlar, boyları yetmez” ifadelerini kullandı.

“Çatalköy-Esentepe Belediyesi’ni geri alacağız”

Üstel, Çatalköy-Esentepe’nin UBP’nin güçlü olduğu bölgelerden biri olduğunu belirterek, 6 Aralık seçimlerinde belediyeyi yeniden kazanacaklarına inandığını söyledi.

“UBP, Çatalköy’de güçlüdür, Esentepe’de güçlüdür, Bahçeli’de güçlüdür, Arapköy’de, Beşparmak’ta ve Alagadi’de güçlüdür” diyen Üstel, “Belediye başkan adayımız Derviş Albayrak ve meclis üyelerimiz ne söz verirlerse hükümet onların kefilidir.” ifadelerini kullandı, 6 Aralık’ta partililerden güçlü destek istedi.

Güncelleme Tarihi: 21 Kasım 2026, 04:39