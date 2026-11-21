UBP Lefkoşa Türk Belediyesi Başkan adayı Mehmet Aktunç, Dumlupınar’da hayata geçirmeyi hedefledikleri çok amaçlı yaşam merkeziyle ileri yaştaki bireylerin sosyal yaşamda daha aktif yer almasını sağlayacaklarını açıkladı.

Merkezde dans, satranç, bocce, seramik ve mutfak atölyeleri gibi çeşitli etkinlikler düzenlenmesi planlanıyor.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Türk Belediyesi Başkan adayı Mehmet Aktunç, Belediye Meclis Üyesi adaylarıyla birlikte Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği’ni ziyaret ederek Lefkoşa’ya yönelik projelerini paylaştı.

Ziyarette sosyal belediyecilik anlayışına ilişkin açıklamalarda bulunan Aktunç, ileri yaştaki bireylerin yalnızca temel ihtiyaçlarının karşılanmasının yeterli olmadığını, sosyal yaşamın içerisinde aktif ve üretken şekilde yer almalarının da önemli olduğunu söyledi.

Dumlupınar’da sanat, eğitim ve sosyal yaşamı bir araya getirecek çok amaçlı bir yaşam merkezi oluşturmayı hedeflediklerini açıklayan Aktunç, merkezin ileri yaştaki bireylere yönelik özel etkinlik ve hizmetlere de ev sahipliği yapacağını belirtti.

Aktunç, merkezde düzenlenmesi planlanan faaliyetleri şöyle sıraladı:

-Dans etkinlikleri

-Satranç faaliyetleri

-Bocce etkinlikleri

-Seramik atölyeleri

-Mutfak atölyeleri

-El işi ve üretim çalışmaları

-Farklı kuşakları buluşturan sosyal etkinlikler

Farklı kuşakları bir araya getirecek etkinliklerle büyüklerin bilgi ve deneyimlerini çocuklarla paylaşmalarına da olanak sağlanacağını belirten Aktunç, el işi ve benzeri üretim faaliyetlerinden elde edilecek gelirlerin ihtiyaç sahiplerine katkı amacıyla değerlendirilebileceğini söyledi.

Aktunç, böylece ileri yaştaki bireylerin hem sosyal yaşamın içerisinde kalacağını hem de üretimleriyle topluma katkı sunabileceklerini ifade etti.

Haspolat’a sağlık ocağı hedefi

Ziyarette sağlık alanındaki projelerine de değinen Aktunç, Haspolat’ta Sağlık Bakanlığı ve sağlık alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle bir sağlık ocağı oluşturmayı hedeflediklerini açıkladı.