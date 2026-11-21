Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), üyelerine sunduğu hizmetleri dijital ortama taşımak amacıyla hazırladığı yeni sistemi düzenlenen lansmanla tanıttı.

“Üye Sicil Hizmetleri ve Belgelerinde Dijital Dönüşüm” başlığıyla Eziç Lefkoşa’da gerçekleştirilen etkinliğe KTTO Başkanı Turgay Deniz, oda yönetim kurulu ve meclis üyeleri ile oda profesyonelleri katıldı.

Lansmanda KTTO Başkanı Turgay Deniz ve sistemin altyapısını hazırlayan Haldun Dormen Bilişim Çözümleri Ltd. Direktörü Haldun Dormen konuşma yaptı. Yeni dijital platformun işleyişine ilişkin sunumu ise KTTO Genel Sekreteri Aysun Önet İleri gerçekleştirdi.

Deniz: Hizmetlerimizi daha erişilebilir hale getiriyoruz

KTTO Başkanı Turgay Deniz, dijital dönüşümün artık yalnızca teknolojik bir tercih olmadığını, daha hızlı, etkin ve erişilebilir hizmet sunmanın önemli bir gerekliliği haline geldiğini söyledi.

Odanın köklü kurumsal geçmişinden aldığı güçle değişen dünyanın ihtiyaçlarına uyum sağlamayı hedeflediğini belirten Deniz, yeni sistemle üyelerin işlemlerini kolaylaştırmayı, zaman kaybını azaltmayı ve hizmet kalitesini artırmayı amaçladıklarını kaydetti.

Yeni uygulamayla birlikte üye sicil belgelerinin 1 Aralık itibarıyla elektronik ortamda temin edilebileceğini belirten Deniz, üyelerin işlemlerini bulundukları yerden gerçekleştirebileceğini ifade etti.

Uygulamanın kullanımına ilişkin bilgilendirme belgeleri ve tanıtım videolarının KTTO’nun resmi internet sitesi ile sosyal medya hesaplarında yayımlandığını da belirten Deniz, projenin hayata geçirilmesinde katkısı bulunan kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

Başvurudan belge teminine kadar tüm işlemler dijital ortamda

KTTO Genel Sekreteri Aysun Önet İleri, yaptığı sunumda yeni platformun çalışma sistemi hakkında ayrıntılı bilgi verdi.

Dijital platformun hem mevcut oda üyelerine hem de odaya yeni kayıt yaptıracak gerçek ve tüzel kişilere açık olacağını belirten İleri, başvuru, değerlendirme, ödeme ve belge düzenleme işlemlerinin tamamının sistem üzerinden gerçekleştirilebileceğini söyledi.

Kullanıcı güvenliği ve kimlik doğrulama süreçlerine özel önem verildiğini vurgulayan İleri, kullanıcıların kimlik bilgilerinin Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu (BTHK) kayıtları üzerinden doğrulanacağını kaydetti.

Başvuru sırasında gerekli bilgi ve belgelerin doğrudan sisteme yüklenebileceğini belirten İleri, platformun kullanıcıları her aşamada yönlendirerek ihtiyaç duyulan belgeleri adım adım göstereceğini ifade etti.

Başvuruların elektronik ortamda doğrudan Oda'nın Üye Sicil ve Ticaret Belgeleri Bölümü'ne ulaşacağını aktaran İleri, üyelerin aidat ve belge ödemelerini de güvenli çevrim içi ödeme altyapısıyla yapabileceğini belirtti.

Dijital üye kartı ve yapay zekâ destekli yardım sistemi

Yeni platformun dikkat çeken özelliklerinden birinin dijital üye kartı olduğunu belirten İleri, üyelerin üyelik bilgilerini içeren kartlarına cep telefonları veya bilgisayarları üzerinden erişebileceğini söyledi.

Sistemde ayrıca yapay zekâ destekli kullanıcı yardım mekanizmasının da bulunacağını ifade eden İleri, platformun farklı dillerde ve farklı cihazlarda kullanılabileceğini kaydetti.

Etkinlik, yeni dijital platformun tanıtım videosunun gösterilmesinin ardından sona erdi.