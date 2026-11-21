Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Raffaele Fitto ile Ankara’da gerçekleştirdiği görüşmede, Türkiye-AB ilişkilerinin geleceğinin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) tarafından engellenmesine izin verilmesinin doğru bir strateji olmadığını vurguladı.

Fidan, Avrupa Komisyonu'nun Uyum ve Reformlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Raffaele Fitto ile Ankara’da bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede, Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki ilişkiler ve işbirliğinin geliştirilmesi ele alındı.

Bakan Fidan, Fitto’nun Türkiye-AB işbirliğinin güçlendirilmesi yönündeki çalışmalarını ve bu süreçte üstlendiği yapıcı rolü takdirle karşıladıklarını belirterek, Türkiye’nin AB ile ilişkilere ve işbirliğine verdiği önemi dile getirdi.

Türkiye ile AB’nin ortak menfaatler temelinde önemli adımlar atabileceğine dikkat çeken Fidan, “Türkiye-AB ilişkilerinin geleceğinin GKRY tarafından rehin alınmasına izin verilmesinin” doğru bir strateji olmadığının altını çizdi.

Görüşmede Gümrük Birliği’nin güncellenmesi konusu da gündeme geldi. Fidan, Gümrük Birliği’nin güncellenmesinin hem Türkiye’nin hem de AB’nin ortak ekonomik çıkarlarına hizmet edeceğini belirterek, bu konunun Kıbrıs meselesiyle ilişkilendirilmemesi gerektiğini ifade etti.

Görüşmede, Türkiye-AB ilişkilerinin geleceği, ekonomik işbirliği ve Kıbrıs meselesinin ikili ilişkiler üzerindeki etkileri öne çıkan başlıklar arasında yer aldı.

Güncelleme Tarihi: 21 Kasım 2026, 04:37