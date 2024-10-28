3 gün tutukluluk: Alkol 5 lt su şişesinde bulundu

Suna ERDEN

Lefkoşa Devlet Hastanesi Acil Durum Hastanesinde 20 günlük bebeğin ölümü, 6 bebeğin ise fenalaşması üzerine tutuklanan hemşireler Çağrı Şah, Ayşe Durak, Güler Atlar, Kezban Yayman, Meryem Altunterim dün sabahın erken saatlerinde Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarılan zanlılarla ilgili olgular aktarılarak, 3 gün süre talep edildi. Soruşturmayı yürüten müfettiş Hüseyin Zaifer, 26 Ekim 2024 tarihinde Lefkoşa Devlet Hastanesi Acil Durum Hastanesinde 7 Ekim’den itibaren erken doğum nedeniyle küvezde tutulan 20 günlük bebek Mihrimah Toymuradov’un saat 13.30 sıralarında vefat ettiğini söyledi. Polis, hastanede görevli hemşirelerin tedbirsiz davranarak, bebeklerin mamasına etil alkol karıştırdıklarını ifade etti.

Polis, mama içerilen 7 bebekten 6’sının da şu anda tedavi altında olduğunu belirtti. Polis, zanlılardan 4’nün olay günü, birinin ise olay gününden bir gün önce yenidoğan servisinde görevli olduğunu açıkladı. Polis, zanlıların ‘tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu ölülüme sebebiyet verme suçundan tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Polis, incelenen kamera görüntülerinde etil alkolün 5 litrelik su şişesinde yenidoğan servisinde olduğunun görüldüğünü, olaydan sonra 5 litrelik su şişesi içerisinde mamaların olduğu odadan çıkarıldığının tespit edildiğini söyledi. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, olayda sorumlu olan başka şahısların da olabileceğini açıkladı.

Servisteki kamera görüntülerinin incelendiğini ve incelemesinin devam ettiğini kaydeden polis, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti. Savcı Senem Palabıyık da soruşturmanın yeni başladığını, incelenmesi gereken kamera görüntüleri ve alınması gereken ifadeler olduğunu belirterek, 3 gün ek süre talep etti. Daha sonra zanlıların avukatı polise soru yöneltti. Polis, etil alkolün üzerinde etiket olduğunu belirtti.

Ayrıca bugün görülen duruşmayı tedavi altına olan bebeklerin aileleri de izledi. Aileler mahkeme çıkışında hemşirelere tepki gösterdi.

Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2024, 12:02