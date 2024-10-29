Coşkuyla kutlanacak

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı zaferinin ardından Türk milleti için yeni bir devir başlatarak, 29 Ekim 1923'te ilan ettiği Türkiye Cumhuriyeti, 101’inci yaşını kutluyor.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş yıl dönümü, bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de tören ve etkinliklerle kutlanacak.

Cumhuriyetin 101’inci yılında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim’in dün saat 13.00’te BRT’de yapacağı konuşma ve 21 pare top atışıyla başlayacak.

KKTC’de bugün başkent Lefkoşa başta olmak üzere tüm ilçeler ve bucaklarda törenler düzenlenecek.

Lefkoşa’da kortej yürüyüşü yapılacak

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, bugün Lefkoşa'da Atatürk Anıtı önünde yapılacak törenle kutlanacak.

Milli Günleri Kutlama Merkez Komitesi'nin açıkladığı programa göre tören, saat 09.30’da protokol sırasına göre anıta çelenklerin sunulması ile başlayacak. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesinin ardından Anıt Özel Defteri, Cumhurbaşkanı ile Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi tarafından imzalanacak.

Ayrıca başkentte, 29 Ekim kutlamaları kapsamında, saat 14.30’da Dereboyu’nda kortej yürüyüşü yapılacak.

Gazimağusa’da iki ayrı tören

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Gazimağusa’da iki ayrı törenle kutlanacak. Gazimağusa Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, ilk tören saat 11.00’de Zafer Anıtı önünde ikinci tören, saat 11.45’te Namık Kemal Meydanı’nda olacak.

Tören, Güvenlik Kuvvetleri Bandosu konseri, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar, şiir dinletileri, dans gösterileri ve konserle tamamlanacak.

Girne’de bando konseri

Girne’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Atatürk Anıtı’nda tören yapılacak. Girne’de saat 15.00’te ise kortej yürüyüşü yapılacak. KTBK Bölge Bando Komutanlığı tarafından konser verilecek.

Ülke genelinde tören düzenlenecek

Verilen bilgiye göre Güzelyurt’taki tören saat 09.30’da Atatürk Anıtı’nda yer alacak. Anıttaki törenin ardından kortej yürüyüşü yapılacak.

İskele Kaymakamlığından verilen bilgiye göre saat 08.30’da Ecevit Meydanı’nda Atatürk Anıtı’nda olacak.

Lefke’deki Cumhuriyet Bayramı töreni, saat 12.00’de Atatürk Anıtı önünde yer alacak.

İskele Kaymakamlığı'nın açıkladığı Mehmetçik'teki tören programına göre tören saat 09.00’da başlayacak.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Akdoğan ve Geçitkale’de de törenlerle kutlanacak.

Tören güzergahları trafik akışına kapalı

Tüm ilçelerde tören güzergahları tören geçişinden bir saat önce trafik akışına kapatılacak ve ulaşım alternatif yollardan sağlanacak

Polis açıklamasında bugün belirtilen saatlerde araç sürücülerinin alternatif yolları kullanmaları, trafik akışını engellememek için belirtilen güzergahlar üzerine araçlarını park etmemeleri, ayrıca trafik işaret ve işaretçilerine uymaları da istendi.

Trafik akışına kapatılacak tören yürüyüş güzergahları şöyle:

“İskele’de saat 09.30’da, İskele Belediye Binası önünden başlayarak, Dr. Arhan Müderrisoğlu Caddesi ile Şht. Davut Sokak istikametini takiben İskele Meydanında sona erecek.

Lefke’de saat 09.45’de, Lefke Polis Karakolu Dr. Selçuk Sömek Meydanında başlayarak, Atatürk Caddesini takiben Asmalı Kahvehane önündeki meydanda sona erecek.

Gazimağusa’da saat 11.30’da, Sulu Çemberden başlayarak, İsmet İnönü Bulvarını takiben aynı cadde üzerinde bulunan Molto Süpermarket önünde sona erecek.

Güzelyurt’ta saat 11.45’de, Güzelyurt Kaymakamlığı önünden başlayarak, Ecevit Caddesi ile Turgut Özal Caddesini takiben Güzelyurt Aile Kantini önünde sona erecek.

Lefkoşa’da saat 14.30’da, Mehmet Akif Caddesi (Dereboyu) Pronto Çemberinden başlayarak, aynı cadde üzerinde bulunan Avenue AVM önünde sona erecek.

Girne’de saat 15.00’de, The Arkın Colony Otel önünden başlayarak, Ramadan Cemil Meydanı-Ziya Rızkı Caddesi-Turgut Tahsin Sokak ve 20 Temmuz Kordonboyu Caddesini takiben Atatürk Anıtı önünde sona erecek."

Savaş gemileri limanlarda ziyarete açılıyor

29 Ekim Türkiye Cumhuriyeti’nin 101'inci kuruluş yıl dönümü kapsamında, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı muharip unsurlarından TCG İmbat (P-335) ve TCG Preveze Denizaltısı (S-353), bugün Gazimağusa ve Girne limanlarında ziyarete açılıyor.

TCG İmbat (P-335) Hücumbotu Gazimağusa Limanı’nda, TCG Preveze Denizaltısı (S-353) ise Girne Limanı’nda bugün 10.00-12.00 ve 14.00-17.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Üstel: Büyük onur duyuyoruz

Başbakan Ünal Üstel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak, büyük ve müstesna Türkiye Cumhuriyeti’nin kardeş devleti olmaktan büyük onur duyduklarını vurguladı.

Üstel, “Kıbrıs Türk halkı olarak, her gün ilmek ilmek işleyerek daha da geliştirdiğimiz kardeşlik bağlarımızı güçlendirmek ve yüzyıllardır var olan gönül köprülerimizi daha da sağlamlaştırmak için canla başla çalışıyoruz” dedi.

Başbakan Ünal Üstel, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 101. yıl dönümünü büyük bir mutluluk ve gururla selamlıyorum” ifadelerini kullandı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları…

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla siyasiler, kurum, kuruluş, sendika ve dernekler mesajlar yayımlıyor.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Dolayısıyla; Maliye Bakanı Özdemir Berova, Ulusal Birlik Partisi Girne Milletvekili Hasan Küçük, Memur-Sen Genel Başkanı Akın Manga, Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Genel Başkanı Celal Bayar, Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği Başkanı Kazım And birer mesaj yayınladı.