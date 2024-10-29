Scada sistemi devrede

Gazimağusa Belediyesi, kentin su altyapısının yenilenip güçlenmesi için 8 milyon TL’lik alt yapı yatırımı yaptı.

Açıklamaya göre, yatırım özellikle yaz aylarında artan kullanma suyu ihtiyacının eksiksiz ve kesintisiz sağlanabilmesinin yanı sıra kentte zaman zaman meydana gelen su sorununun en az düzeye amacıyla yapıldı.

Açıklamada, su altyapısının yenilenmesi ve güçlendirilmesine yönelik Anadolu ve Harika Mahallesi Boru Döşeme Projesi, Ana Su Deposu Kesintisiz Elektrik İçin Jeneratör Takviye Projesi ile Ana Su Deposu Santrifüj Pompa Alımı ve HDPE Boru Montaj Projesi’nin Gazimağusa Belediyesi tarafından 1 yıldan daha kısa süre içerisinde hayata geçirildiği kaydedildi.

Su yönetiminde ileriye dönük yatırım olarak da Scada sisteminin devreye konulduğu belirtilen açıklamada, bu sistem sayesinde, kentin su yönetiminin bilgisayarlar yardımıyla sağlanabileceği ifade edildi.

Açıklamada, “Mevcut su şebekesinin en uç noktasında yer alması ve kentin en yüksek bölgesinde bulunması nedeniyle yıllardan beri susuzluk sorunu yaşayan Anadolu Mahallesi ile Harika Mahallesi, Gazimağusa Belediyesi ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Su İşleri Dairesi iş birliği sayesinde suya daha rahat ulaşabilir koşullara ulaştırıldı. Su İşleri Birimi’nden alınan bilgiye göre, Su İşleri Dairesi’nin malzeme teminiyle Gazimağusa Belediyesi’nin kazı ve boru döşeme işlemlerini iş birliği içerisinde yürüttüğü çalışma kapsamında 1700 metrelik alanda 225 milimetre çapında ana su şebeke borusu döşemesi yapıldı.” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Anadolu ve Harika Mahallesi’ne su ulaşması için, sondaj su kuyusuyla sağlanan geçici çözüm koşullarının iyileştirilmesiyle bölgelerin direkt olarak Türkiye Cumhuriyeti’nden gelen suya ulaşmasının ve kuyu suyunun şebekeden iptal edilmesinin sağlandığı da belirtildi.

Uluçay: Çalışmalar aralıksız devam edecek

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, içme ve kullanma suyunun önemine vurgu yaparak, ilk aşamada yakın ve orta vadeli projelerle kullanma suyu temininin devamlılığının sağlanması amacıyla yatırım ve çalışmalarının aralıksız devam edeceğini ifade etti.

Küresel su krizi ve iklim değişikliğine de dikkat çeken Başkan Uluçay, verilerin dünya çapında 785 milyon insanın temiz içme suyuna erişemediğini, dünyada her gün 800'den fazla çocuğun ise kirli sudan öldüğünü gösterdiğini vurguladı.

İklim değişikliği nedeniyle yaşanan doğal afetlerin su kaynaklarında büyük kirliliklere yol açtığını belirten Uluçay, kaliteli su kaynaklarının korunması su tasarrufunun önemine de dikkat çekti.

