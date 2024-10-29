Babası ihraç edildiği, annesi de eşiyle birlikte Türkiye’ye gittiği için amcaya emanet edilen 12 yaşındaki kız çocuğunun 8 yaşından beri tecavüze uğradığı ortaya çıktı.

Yıllarca amcası 52 yaşındaki Engin Baran’ın tecavüzüne uğrayan kız çocuğunun yaşadığı korkunç olay rehberi öğretmeni fark etti.

Rehber öğretmeninin tanışma faslında çocuklara sorular sorduğu, kız çocuğunun verdiği cevaplar üzerine istismara uğradığını anladığı belirtildi.

Öğretmenin çocuğa yaşadıklarını resim çizerek anlatmasını istediği, kızın da amcasını çizdiği açıklandı.

Tutuklanarak, mahkemeye çıkarılan zanlı hakkında 8 gün ek süre alınırken, ifadesinde suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.

Girne Adli Şubede görevli polis memuru, zanlının '16 yaşından küçük kız çocuğuna cinsel tecavüz', ' cinsel saldırı' ve 'cinsel istismar' suçlarından tutuklandığını söyledi. Polis, Polis, 25 Ekim 2024 tarihinde, Girne Adli Şube'ye gelen bir ortaokulun rehberi öğretmenin tanışma amaçlı öğrencilerine soru-cevap şeklinde sohbet ettiği zaman 12 yaşındaki kız çocuğunun vermiş olduğu cevaplardan, birlikte yaşadığı amcası tarafından istismara uğradığını öğrendiğini anlattığını aktardı. Polis, öğretmenin kız çocuğundan yaşadıklarını resim şeklinde anlatmasını istediği zaman amcası ile ilgili resimler çizdiğini söylediğini açıkladı.

Polis, aynı tarihte kız çocuğunun Sosyal Hizmetler Görevlileri huzurunda ifadesinin aldığını, zanlının 2019-2024 yılları arasında, Girne'de, ikametgâhı içerisinde birçok kez cinsel saldırıda ve cinsel tecavüzde bulunup istismar ettiğinin öğrenildiğini açıkladı.

Polis, kız çocuğunun otobiyografi sorularına verdiği cevaplarının yazılı olduğu kağıtlar ile çizdiği resim kağıtlarının alınarak emare olarak alındığını belirtti.

Polis memuru, kız çocuğunun muayenesinin travma yaşamaması adına Pediatri Doktorundan görüş alınarak ameliyathane şartlarında genel anestezi uygulanarak yapılacağını kaydetti.

Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlının 8 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.