Bu tüm bölgenin menfaatine

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim, uluslararası topluma KKTC’nin tanınması; diplomatik, siyasi ve ekonomik ilişkiler kurulması çağrısında bulundu. Serim, “İyi bilinmelidir ki; hangi oyunlar oynanırsa oynansın; hangi yaptırımlar ve izolasyonlar uygulanırsa uygulansın; bizler, bu toprakların müreffeh geleceğini inşa etmekten asla vazgeçmeyeceğiz.” dedi.

Artık federasyon modeline dair ortak zemin olmadığının Birleşmiş Milletler tarafından da resmen kayda geçirildiğini kaydeden Serim, “Ada’da iki ayrı devlet ve iki ayrı halk vardır. Kıbrıs Türklerinin müktesep hakları olan egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüleri ivedilikle yeniden tescil edilmelidir.” vurgusu yaptı.

Büyükelçi Serim, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz’i, ilgili tüm tarafların meşru menfaatlerine saygı duyulan bir istikrar ve refah bölgesi olarak görmek istediklerini söyleyerek, deniz yetki alanlarının uluslararası hukuka göre sınırlandırılması, seyrüsefer serbestisi ve emniyetiyle, deniz ticareti konuları başta olmak üzere iş birliğinin geliştirilmesinin, tüm bölgenin müşterek menfaatine olduğunun altını çizdi.

Doğu Akdeniz’de en uzun kıyı şeridine sahip ülke olan Türkiye’nin, Kıbrıs Adası’nın kuzeyi ve batısında ilan edilmiş kıta sahanlığındaki hakları, Kıbrıs Türklerinin de Ada’nın tümü ve etrafındaki haklarının inkar edilemeyeceğine işaret eden Serim, Türkiye’nin de, KKTC’nin de her konuda komşularıyla yapıcı işbirliğine hazır olduğunu kaydetti ve “Komşularımızdan da aynı yaklaşımı göstermelerini bekliyoruz” dedi.

21 pare top atışı yapıldı

Türkiye Cumhuriyeti’nin 101’inci yılında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim’in saat 13.00’te BRT’de yaptığı konuşma ve 21 pare top atışıyla başladı.

Konuşmasında Türkiye Cumhuriyeti’nin 101. yaşını kutlayan Serim, “Şanlı Cumhuriyetimizin 101. Yaşını coşkuyla idrak ettiği bu gün, bizler için de önemli bir idrak günüdür” dedi.

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile Mareşal Fevzi Çakmak, İsmet İnönü, Kazım Karabekir ve Ali Fuat Cebesoy gibi dahi kumandanlar olmak üzere, milli mücadelenin tüm kahramanlarının aziz hatıraları önünde saygıyla eğilen Serim, “Vatan onlara minnettardır! Ruhları şad olsun!” ifadelerini kullandı.

101 yıl önce Atatürk’ün “Yurtta Barış, Dünyada Barış” ilkesi temelinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin, zor bir coğrafyada barış, refah ve istikrar timsali olmayı başardığını vurgulayan Serim, şöyle konuştu:

Büyükelçi Serim konuşmasını “İlelebet payidar kalacak olan Cumhuriyetimizin 101. yılını kutluyor; tam 101 yıldır coşkumuzu yürekten paylaşan, bayramımızı bizimle birlikte kutlayan Kıbrıs Türk halkına bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum. Ne mutlu Türk’üm diyene! Ve ne mutlu bunun kıymetini bilip, şükredene” sözleriyle sonlandırdı.