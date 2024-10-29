‘Stratejik’ buluşma

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in yarın Beyaz Saray’da Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden’la görüşeceği haber verildi.

Politis gazetesi “Beyaz Saray’da Kapsamlı Görüşme… Hristodulidis-Biden Görüşmesi İkili İlişkilerin Geliştirilmesini Mühürlüyor” başlıklı haberinde Hristodulidis ile Biden’ın yarın Beyaz Saray’da görüşeceğini ve bunun geniş bölgedeki oldukça kritik bir konjonktürde Güney Kıbrıs’ın ABD açısından elde ettiği yükseltilmiş rolü teyit edeceğini savundu.

Gazete görüşmenin merkezinde Kıbrıs sorunu ve iki ülke arasındaki stratejik diyaloğun yanı sıra Orta Doğu’daki gelişmeler ile Güney Kıbrıs’ın insani yardım sağlanması ve sivillerin savaş bölgelerinden tahliyesine kolaylık sağlanması konusundaki rolünün bulunmasının beklendiğini de belirtti.

Bu görüşmenin 1996 yılında gerçekleştirilen Bill Clinton-Glafkos Klerides görüşmesinin ardından “Kıbrıs Cumhuriyeti başkanına” yapılan ilk davet olduğunu vurgulayan gazete, görüşmenin ABD başkanlık seçimlerinden bir hafta önce gerçekleştirileceğine işaret ederek, bunun Demokratları destekleyen Yunan lobisi tarafından da desteklenmesinin beklendiğini ifade etti.

Gazete; Hristodulidis-Biden görüşmesinin New York’taki gayri resmi yemeğin ardından diplomatik kulis faaliyetleri ve Kıbrıs sorunundaki bir hareketlilik döneminde gerçekleştirileceğini belirtti.

Buna paralel olarak Güney Kıbrıs-ABD ilişkilerinin en iyi noktasında bulunduğunu kaydeden gazete, geçen hafta iki ülke hükümetleri arasındaki stratejik diyaloğun ilk turunun tamamlandığını, geçtiğimiz eylül ayında ise iki ülke arasında 2024-2029 dönemini kapsayan savunma iş birliği yol haritası imzalandığını kaydetti.

ABD’nin Lefkoşa Büyükelçisinin görüşmeyi ayarlamak için Washington2a gittiğini kaydeden gazete, Hristodulidis’e nu ziyaretinde Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un eşlik edeceğini ekledi.