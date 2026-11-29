Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekiplerinin ülke genelinde gerçekleştirdiği denetimlerde 2 bin 40 araç sürücüsü kontrol edildi. Trafik kurallarını ihlal ederek diğer sürücü ve yayaların güvenliğini tehlikeye atan 317 sürücü hakkında yasal işlem başlatılırken, 19 araç trafikten men edildi, 6 sürücü ise tutuklandı.

Polis Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, denetimlerde en fazla ihlal hız sınırını aşmak oldu. Toplam 128 sürücü yasal hız sınırının üzerinde araç kullanmaktan rapor edildi. Alkollü içki tesiri altında araç kullanan 15 sürücü hakkında da yasal işlem başlatıldı.

Kontrollerde 3 sürücünün ehliyetsiz ve sigortasız, 8 sürücünün ise sigortasız araç kullandığı belirlendi. Ayrıca 2 sürücü seyir halinde cep telefonu kullanmaktan, 14 sürücü emniyet kemeri takmamaktan, 5 sürücü muayenesiz araç kullanmaktan ve 5 sürücü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmaktan rapor edildi.

Denetimlerde tehlikeli sürüş yapan bir sürücü, trafik levha ve işaretlerine uymayan 12 sürücü ile elektrikli scooter kullanım kurallarını ihlal eden 11 sürücü de tespit edildi. Araç camlarına görüşü engelleyici film yapıştıran 3 sürücü hakkında işlem yapılırken, 110 sürücü de diğer trafik suçlarından rapor edildi.

Denetimler sonucunda toplam 317 sürücü hakkında yasal işlem başlatıldığı, 19 aracın trafikten men edildiği ve 6 sürücünün tutuklandığı bildirildi.

Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2026, 00:42