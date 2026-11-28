Demokrat Parti (DP), 6 Aralık’ta yapılacak genel seçimler öncesinde Girne’de düzenlediği yürüyüşle seçim çalışmalarını sürdürdü. Girne sokaklarında gerçekleştirilen yürüyüşün ardından konuşan DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, seçim hedeflerinin Cumhuriyet Meclisi’nde 9 ve üzeri milletvekiliyle temsil edilmek olduğunu açıkladı.

DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Genel Sekreter ve Girne Milletvekili Adayı Serhat Akpınar, milletvekili adayları, parti yöneticileri ve partililerin katıldığı yürüyüş, Ramadan Cemil Meydanı’nda başladı.

Ziya Rızkı Caddesi boyunca devam eden kortej, Girne Tarihi Yat Limanı’nda sona erdi. Yürüyüş sırasında “Devletin Dengesi Demokrat Parti” sloganları atılırken, kortej limana ulaştığında teknelerin klaksonlarıyla karşılandı. Bölge esnafı da alkışlarla yürüyüşe destek verdi.

6 Aralık seçimlerine ilişkin hedeflerini açıklayan Ataoğlu, Cumhuriyet Meclisi’nde 9 ve üzeri milletvekiliyle temsil edilmeyi amaçladıklarını söyledi.

Vatandaşların geçim sıkıntısı, gençlerin gelecek kaygısı, üreticilerin sorunları, emeklilerin beklentileri ve esnafın yaşadığı ekonomik zorluklara değinen Ataoğlu, halkın refahını artırmanın öncelikleri arasında bulunduğunu belirtti.

DP’nin demokrasi, sosyal adalet ve hakça paylaşım ilkeleri doğrultusunda hareket edeceğini kaydeden Ataoğlu, Meclis’te halkın yararını gözeten bir anlayışla görev yapacaklarını ifade etti.

Etkinliğin sonunda Demokrat Parti’ye yeni katılan üyelere rozetleri, Genel Başkan Fikri Ataoğlu tarafından takıldı.